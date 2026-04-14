【通貨別まとめと見通し】南アランド円 荒い値動きのなかで9.7円台へ一段高



先週から昨日（4月6日～4月13日）までのまとめ

前週から今週初にかけての南アランド円は、資源価格の高騰とリスクオンの地合いを受け、ボラティリティを伴いながらも大きく上昇した。



資源価格の上昇とランド買い：

金（ゴールド）やプラチナなどの主要産出資源の価格上昇が南アフリカ経済の支援材料となり、ランドへの資金流入が加速。対円では4月6日の安値9.38円付近から、4月10日には一時9.74円台まで急騰した。



高金利維持への期待：

南アフリカ準備銀行（SARB）が、インフレ抑制のために当面は高い政策金利を維持するとの見方が強まり、円に対する金利差の優位性が改めて意識された。



高値圏での利益確定売り：

週後半には一時的な達成感から9.61円台まで押し戻される場面があったが、円安基調そのものは崩れず、週末から週明けにかけて再び9.7円台を試す展開となった。



テクニカル分析

トレンド： 上昇トレンド。短期的な調整（押し目）を挟みつつ、安値を着実に切り上げている。



レジスタンス1： 9.7442（4/10高値・直近の壁）



レジスタンス2： 9.8500（年初来高値圏・中長期ターゲット）



サポート1： 9.6150（4/13付近の安値・短期的な支持線）



サポート2： 9.4450（4/7付近の揉み合い水準）



RSI (14時間足)：

直近の数値は55.16。過熱感はなく、上昇・下落どちらにも振れる余地のある中立的な水準。50を下回らずに推移できるかが上昇トレンド継続の目安となる。



MACD：

MACD値は0.0092、シグナル値は0.0092。両線がほぼ重なった状態でゼロラインより上の高水準を維持している。トレンドの方向感を再確認する局面であり、上放れすれば一段高の可能性が高い。



今週のポイント

主要国の金利見通しの変化、資源価格の動向、そして本邦当局による介入の有無が焦点である。



【メインシナリオ】高値圏での堅調推移と9.8円への挑戦

資源価格の底堅さと金利差を背景に、9.6円台をサポートとした強含みの推移を想定する。



想定レンジ：9.55 - 9.85



根拠： 資源国通貨への需要は根強く、一時的な円買い局面でもランドは対円で相対的に強い（下がりづらい）傾向がある。9.75円を明確に超えれば、年初来高値圏が射程に入る。



【対抗シナリオ】リスクオフによる大幅な調整

世界的な景気減速懸念の台頭や、日本当局の介入による円急騰が発生した場合。



想定レンジ：9.30 - 9.70



根拠： ランドは「リスク資産」としての側面が強いため、リスクオフ局面では円に対して急落しやすい。その場合、先週の起点となった9.4円付近を割り込み、9.3円台までの調整が想定される。



今週の主な予定と結果

南ア

04/14-04/22 未定 SACCI景況感指数 （3月） 前回 131.4

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