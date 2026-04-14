県によりますと、14日(火)午前10時現在、注意報が発表されているのは新潟県内の17市町村です。



新潟市、長岡市、柏崎市、小千谷市、燕市、糸魚川市、妙高市、上越市、阿賀野市、佐渡市、南魚沼市、胎内市、弥彦村、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、粟島浦村



林野火災注意報は、降水量の少なさや乾燥などにより火災が発生・延焼しやすい状態のときに発表されるものです。県内では、2025年2月に岩手県で発生した大規模な山林火災を受け、2026年1月から各市町村で【林野火災注意報】と【林野火災警報】の運用が順次始まっています。



県は、対象地域では火の取り扱いに十分注意し、屋外での火の使用を控えるよう呼びかけています。