家族チャーハン解散を発表 4月19日のライブが最後 2人とも芸人は継続「自分には不釣り合いなほど、夢のような経験をたくさんさせていただきました」
お笑いコンビ・家族チャーハンの大石（33）と江頭（35）が14日、それぞれ自身のXを更新。コンビの解散を発表した。
【写真】「このご恩は一生忘れません」解散を伝えた家族チャーハン・江頭の投稿
2月に休養を発表していた大石はこの日、投稿で「多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪。その上で「4月19日の神保町よしもと漫才劇場での同期ライブ『25karats』への出演をもちまして、家族チャーハンは解散することとなりました」と伝えた。
続けて「同時に、休養から復帰し芸人活動を再開させていただきます」とした。「話し合いを重ね、お互いに本音で思いを伝え合い、時間をかけて何度も考えた末での決断です」と説明した。
「僕一人の力では到底立つことができなかった舞台に何度も連れて行ってくれた江頭と、家族チャーハンというコンビを支えてくださった皆様に、心から感謝しています」と相方への感謝もつづり「二人とも芸人としての活動は続けていく予定です。今後とも、大石と江頭それぞれをよろしくお願い致します」と伝えた。
江頭も「皆様のおかげで、自分には不釣り合いなほど、夢のような経験をたくさんさせていただきました。本当に本当にありがとうございます。このご恩は一生忘れません」と感謝を示し「二人とも芸人は続けますので、勝手ながら、今後も大石ともども応援していただければと思います」と呼び掛けた。
家族チャーハンは、東京NSC25期の大石と江頭が2023年1月1日に結成。26年1月に開催された上方漫才協会が主催する『第十一回上方漫才協会大賞』で新人賞を受賞している。24年には『M-1グランプリ2024』の準決勝に進出した。
【写真】「このご恩は一生忘れません」解散を伝えた家族チャーハン・江頭の投稿
2月に休養を発表していた大石はこの日、投稿で「多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪。その上で「4月19日の神保町よしもと漫才劇場での同期ライブ『25karats』への出演をもちまして、家族チャーハンは解散することとなりました」と伝えた。
「僕一人の力では到底立つことができなかった舞台に何度も連れて行ってくれた江頭と、家族チャーハンというコンビを支えてくださった皆様に、心から感謝しています」と相方への感謝もつづり「二人とも芸人としての活動は続けていく予定です。今後とも、大石と江頭それぞれをよろしくお願い致します」と伝えた。
江頭も「皆様のおかげで、自分には不釣り合いなほど、夢のような経験をたくさんさせていただきました。本当に本当にありがとうございます。このご恩は一生忘れません」と感謝を示し「二人とも芸人は続けますので、勝手ながら、今後も大石ともども応援していただければと思います」と呼び掛けた。
家族チャーハンは、東京NSC25期の大石と江頭が2023年1月1日に結成。26年1月に開催された上方漫才協会が主催する『第十一回上方漫才協会大賞』で新人賞を受賞している。24年には『M-1グランプリ2024』の準決勝に進出した。