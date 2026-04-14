―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月10日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<1434> ＪＥＳＣＯ 　　東Ｓ 　 +22.38 　　4/13　　上期　　　117.89
<4920> 日本色材 　　　東Ｓ 　 +14.30 　　4/13　本決算　　　 82.12
<5246> エレメンツ 　　東Ｇ 　 +12.50 　　4/13　　　1Q　　　　黒転
<6505> 東洋電 　　　　東Ｓ 　 +10.87 　　4/13　　　3Q　　　 31.90
<8181> 東天紅 　　　　東Ｓ　　 +4.45 　　4/13　本決算　　　　2.32

<323A> フライヤー 　　東Ｇ　　 +4.08 　　4/13　本決算　　　193.33
<3562> Ｎｏ．１ 　　　東Ｓ　　 +3.89 　　4/13　本決算　　　 14.14
<5250> ＧＭＯプラ 　　東Ｓ　　 +3.73 　　4/13　　　1Q　　　 -7.50
<4176> ココナラ 　　　東Ｇ　　 +3.24 　　4/13　　上期　　　 35.09
<5967> ＴＯＮＥ 　　　東Ｓ　　 +2.93 　　4/13　　　3Q　　　 20.18

<2687> ＣＶＳベイ 　　東Ｓ　　 +2.47 　　4/13　本決算　　　　黒転
<4397> チムスピ 　　　東Ｇ　　 +1.96 　　4/13　　上期　　　 68.12
<8289> オリンピック 　東Ｓ　　 +1.65 　　4/13　本決算　　　　　－
<505A> ギークリー 　　東Ｓ　　 +1.25 　　4/13　　　3Q　　　　　－
<198A> ポスプラ 　　　東Ｇ　　 +1.00 　　4/13　　　3Q　　　　赤転

<9982> タキヒヨー 　　東Ｓ　　 +0.78 　　4/13　本決算　　　　0.15
<373A> リップス 　　　東Ｇ　　 +0.70 　　4/13　　上期　　　-26.25
<7370> Ｅｎｊｉｎ 　　東Ｇ　　 +0.38 　　4/13　　　3Q　　　-64.44
<340A> ジグザグ 　　　東Ｇ　　 +0.26 　　4/13　　　3Q　　　-18.28
<3065> ライフフーズ 　東Ｓ　　 +0.12 　　4/13　本決算　　　 22.66

<2186> ソーバル 　　　東Ｓ　　 +0.11 　　4/13　本決算　　　 -1.47

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース