決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … エレメンツ、ココナラ、ポスプラ (4月13日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月10日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ +22.38 4/13 上期 117.89
<4920> 日本色材 東Ｓ +14.30 4/13 本決算 82.12
<5246> エレメンツ 東Ｇ +12.50 4/13 1Q 黒転
<6505> 東洋電 東Ｓ +10.87 4/13 3Q 31.90
<8181> 東天紅 東Ｓ +4.45 4/13 本決算 2.32
<323A> フライヤー 東Ｇ +4.08 4/13 本決算 193.33
<3562> Ｎｏ．１ 東Ｓ +3.89 4/13 本決算 14.14
<5250> ＧＭＯプラ 東Ｓ +3.73 4/13 1Q -7.50
<4176> ココナラ 東Ｇ +3.24 4/13 上期 35.09
<5967> ＴＯＮＥ 東Ｓ +2.93 4/13 3Q 20.18
<2687> ＣＶＳベイ 東Ｓ +2.47 4/13 本決算 黒転
<4397> チムスピ 東Ｇ +1.96 4/13 上期 68.12
<8289> オリンピック 東Ｓ +1.65 4/13 本決算 －
<505A> ギークリー 東Ｓ +1.25 4/13 3Q －
<198A> ポスプラ 東Ｇ +1.00 4/13 3Q 赤転
<9982> タキヒヨー 東Ｓ +0.78 4/13 本決算 0.15
<373A> リップス 東Ｇ +0.70 4/13 上期 -26.25
<7370> Ｅｎｊｉｎ 東Ｇ +0.38 4/13 3Q -64.44
<340A> ジグザグ 東Ｇ +0.26 4/13 3Q -18.28
<3065> ライフフーズ 東Ｓ +0.12 4/13 本決算 22.66
<2186> ソーバル 東Ｓ +0.11 4/13 本決算 -1.47
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月10日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ +22.38 4/13 上期 117.89
<4920> 日本色材 東Ｓ +14.30 4/13 本決算 82.12
<5246> エレメンツ 東Ｇ +12.50 4/13 1Q 黒転
<6505> 東洋電 東Ｓ +10.87 4/13 3Q 31.90
<8181> 東天紅 東Ｓ +4.45 4/13 本決算 2.32
<323A> フライヤー 東Ｇ +4.08 4/13 本決算 193.33
<3562> Ｎｏ．１ 東Ｓ +3.89 4/13 本決算 14.14
<5250> ＧＭＯプラ 東Ｓ +3.73 4/13 1Q -7.50
<4176> ココナラ 東Ｇ +3.24 4/13 上期 35.09
<5967> ＴＯＮＥ 東Ｓ +2.93 4/13 3Q 20.18
<2687> ＣＶＳベイ 東Ｓ +2.47 4/13 本決算 黒転
<4397> チムスピ 東Ｇ +1.96 4/13 上期 68.12
<8289> オリンピック 東Ｓ +1.65 4/13 本決算 －
<505A> ギークリー 東Ｓ +1.25 4/13 3Q －
<198A> ポスプラ 東Ｇ +1.00 4/13 3Q 赤転
<9982> タキヒヨー 東Ｓ +0.78 4/13 本決算 0.15
<373A> リップス 東Ｇ +0.70 4/13 上期 -26.25
<7370> Ｅｎｊｉｎ 東Ｇ +0.38 4/13 3Q -64.44
<340A> ジグザグ 東Ｇ +0.26 4/13 3Q -18.28
<3065> ライフフーズ 東Ｓ +0.12 4/13 本決算 22.66
<2186> ソーバル 東Ｓ +0.11 4/13 本決算 -1.47
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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