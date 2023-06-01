timelesz菊池風磨、インパクト強い衣装姿で「じゃらんアプリくん」熱演 ヒコロヒーと新CM登場
【モデルプレス＝2026/04/14】timelesz菊池風磨とヒコロヒーが出演する新CM「じゃらんアプリくん登場」篇、「じゃらんアプリくんクチコミで予約」篇、「じゃらんアプリくんお得に予約」篇が、4月17日よりWebにて配信開始。さらに、5月9日よりTVにて放映開始される。
【写真】STARTOアイドル、インパクト強い衣装に身を包み“アプリ”を熱演
今回の新CMでは、菊池がじゃらんアプリの化身「じゃらんアプリくん」を熱演し、ヒコロヒーにじゃらんアプリのお得さや便利さを全身でアピール。最後に菊池がキメる「入れとかないと」のフレーズとさまざまなバリエーションのポーズも見どころとなっている。
「じゃらんアプリくん登場」篇では「旅行に行こうかな」とつぶやくヒコロヒー。するとスモークと火花とともに菊池扮する「じゃらんアプリくん」が登場、「旅へと連れ出す、旅の相棒的な〜！」というセリフと共にふたりが出会う。
「じゃらんアプリくんクチコミで予約」篇ではヒコロヒーが旅館で夕食を堪能しているところへ、またもやスモークとともに登場する菊池。「じゃらんアプリでクチコミ見て選んだの正解だったっしょ〜？ね？」と迫ると、ヒコロヒーが「感謝してる」とぽつり。思わぬ返答に菊池は自然と顔がにやけ、照れ隠しが止まらない。
「じゃらんアプリくんお得に予約」篇ではヒコロヒーが客室からの見事な眺めに感動していると、「じゃらんアプリなら、アプリ限定のクーポンやキャンペーンがお得だから〜浮いたお金でオーシャンビューにアップグレード！」とキメる菊池。するとそこを横切る“にゃらん”。「先輩っ！」と反射的に挨拶する、菊池扮する「じゃらんアプリくん」だった。
まずふたりの出会いとなる「じゃらんアプリくん登場」篇から撮影開始。じゃらんロゴが全身にちりばめられた非常にインパクト強い衣装に身を包んだ菊池がスタジオに登場すると、スタッフからは「すごい、着こなしてる…」と感嘆の声がもれた。スモークの噴射と同時に飛び出す登場シーンは、背後のスモークの勢いに思わず驚く様子も見られたが、さすがの身のこなしで1発OKを続ける菊池。その後も「的な〜？」などの菊池の美声がスタジオに響き渡った。
ソファでヒコロヒーの肩に腕を回すシーンでは、カットがかかった瞬間にヒコロヒーの「やり慣れてるなぁ〜」というコメントに「やり慣れてるか（笑）！」とツッコミを入れる場面も。また「じゃらんアプリならアプリ限定のクーポンやらキャンペーンやらでお得だから」とまるで早口言葉のようなセリフに菊池が苦戦。3回連続でかんでしまうも1度習得した後は、もう少し早くなどのオーダーに完璧に答えた。“にゃらん”と一緒の撮影では1発OKを連発。所定の位置でピタッと止まる“にゃらん”に、菊池、ヒコロヒーも驚きの様子だった。（modelpress編集部）
― 本日のCM撮影はいかがでしたか？
ヒコロヒー：菊池さんはじゃらんアプリの化身という設定なので、大変そうやなと思ってたんですけど、見事に華麗に演じていて、さすがアイドルだなと。
菊池：やはりアイドルなんでね、何でもできますから、楽しくやらせてもらっています（笑）。様々なキャラクターになることが多いんですけど、今回はまさかアプリになるとは思っていなくて、やりがいはありました。
― 「じゃらんアプリを演じる」と聞いた際はどう思われましたか？
菊池：聞いたときは実感があまりなかったんですけど、衣装合わせのタイミングで衣装を見て、あ、俺はアプリになるんだなと、実感がわきましたね。衣装はアプリロゴの位置も計算されて作られてるんですけど、その過程を見ていたので、僕も徐々にアプリになっていきましたね。演じるにあたってはなるべく四角を意識しました。フォルムも四角めにしないといけないねとメイクさんとも話し合って。
ヒコロヒー：四角いなと思いましたよ。
菊池：嬉しい！役作りがしっかりとできている。あとキザな感じも意識しました。ふざけている部分もあるんですけど、カッコよさとふざけの絶妙なバランスが取れているのではないかなと。
― CMで印象に残っているシーンは？
ヒコロヒー：“にゃらん”ってCGかなんかかと思っていたんですけど、今日会ってみて、ほんまにいるんやって。撮影前、これはテイク重ねるで〜（時間が）押すがな押すがなと思っていたら、にゃらん先輩が1発OK出しまくってくれたおかげで、いま1時間巻きでございます。
菊池：すごいよね、俺より1発OKが多い。さすがです先輩は。
―印象に残っている旅先での思い出はありますか？
菊池：新幹線内で歩いていたらとてもきれいな人がいて、僕思わず声をかけてしまったんですよ。ヒコロヒーさんでした。ほんと数日前ですよね？
ヒコロヒー：ほんとびっくりした。こんな角度からいじられることになるとは。えらい男前にナンパされたなと思ったら（笑）。
菊池：全然気付いてもらえなくて、すこし照れましたね。5日後一緒なのにと思って話しかけたんです。今度お願いします！と。こういう偶然人に会うとか、結構多いですね。予期せぬことってワクワクするじゃないですか。旅行しがいがあるというか、旅行の醍醐味だなと思っていますね。
ヒコロヒー：新幹線で私もちょっとテンション上がって、お互いに「今度ね、じゃらんのやつお願いします」「お願いします、じゃらんの」とか言って（笑）。
菊池：ごめんなさい、周りの数人にばれています（笑）。大変申し訳ございません。
― CMのキャッチコピー「じゃんじゃん使ってじゃらんアプリ」にかけて、おふたりが旅先でじゃんじゃんすることは？
菊池：旅行に行く際は様々なリミッター外しますね。変装もしないです。
ヒコロヒー：お金はじゃんじゃん使います。地酒もじゃんじゃん飲みたいですし、お土産コーナーにある、何のキャラクターか分からへんステッカーとかキーホルダーとか、じゃんじゃん買います。
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【写真】STARTOアイドル、インパクト強い衣装に身を包み“アプリ”を熱演
◆菊池風磨＆ヒコロヒー「じゃらん」新CM登場
今回の新CMでは、菊池がじゃらんアプリの化身「じゃらんアプリくん」を熱演し、ヒコロヒーにじゃらんアプリのお得さや便利さを全身でアピール。最後に菊池がキメる「入れとかないと」のフレーズとさまざまなバリエーションのポーズも見どころとなっている。
「じゃらんアプリくんクチコミで予約」篇ではヒコロヒーが旅館で夕食を堪能しているところへ、またもやスモークとともに登場する菊池。「じゃらんアプリでクチコミ見て選んだの正解だったっしょ〜？ね？」と迫ると、ヒコロヒーが「感謝してる」とぽつり。思わぬ返答に菊池は自然と顔がにやけ、照れ隠しが止まらない。
「じゃらんアプリくんお得に予約」篇ではヒコロヒーが客室からの見事な眺めに感動していると、「じゃらんアプリなら、アプリ限定のクーポンやキャンペーンがお得だから〜浮いたお金でオーシャンビューにアップグレード！」とキメる菊池。するとそこを横切る“にゃらん”。「先輩っ！」と反射的に挨拶する、菊池扮する「じゃらんアプリくん」だった。
◆菊池風磨、インパクト強い衣装に身を包み登場
まずふたりの出会いとなる「じゃらんアプリくん登場」篇から撮影開始。じゃらんロゴが全身にちりばめられた非常にインパクト強い衣装に身を包んだ菊池がスタジオに登場すると、スタッフからは「すごい、着こなしてる…」と感嘆の声がもれた。スモークの噴射と同時に飛び出す登場シーンは、背後のスモークの勢いに思わず驚く様子も見られたが、さすがの身のこなしで1発OKを続ける菊池。その後も「的な〜？」などの菊池の美声がスタジオに響き渡った。
ソファでヒコロヒーの肩に腕を回すシーンでは、カットがかかった瞬間にヒコロヒーの「やり慣れてるなぁ〜」というコメントに「やり慣れてるか（笑）！」とツッコミを入れる場面も。また「じゃらんアプリならアプリ限定のクーポンやらキャンペーンやらでお得だから」とまるで早口言葉のようなセリフに菊池が苦戦。3回連続でかんでしまうも1度習得した後は、もう少し早くなどのオーダーに完璧に答えた。“にゃらん”と一緒の撮影では1発OKを連発。所定の位置でピタッと止まる“にゃらん”に、菊池、ヒコロヒーも驚きの様子だった。（modelpress編集部）
◆菊池風磨＆ヒコロヒーインタビュー（※一部抜粋）
― 本日のCM撮影はいかがでしたか？
ヒコロヒー：菊池さんはじゃらんアプリの化身という設定なので、大変そうやなと思ってたんですけど、見事に華麗に演じていて、さすがアイドルだなと。
菊池：やはりアイドルなんでね、何でもできますから、楽しくやらせてもらっています（笑）。様々なキャラクターになることが多いんですけど、今回はまさかアプリになるとは思っていなくて、やりがいはありました。
― 「じゃらんアプリを演じる」と聞いた際はどう思われましたか？
菊池：聞いたときは実感があまりなかったんですけど、衣装合わせのタイミングで衣装を見て、あ、俺はアプリになるんだなと、実感がわきましたね。衣装はアプリロゴの位置も計算されて作られてるんですけど、その過程を見ていたので、僕も徐々にアプリになっていきましたね。演じるにあたってはなるべく四角を意識しました。フォルムも四角めにしないといけないねとメイクさんとも話し合って。
ヒコロヒー：四角いなと思いましたよ。
菊池：嬉しい！役作りがしっかりとできている。あとキザな感じも意識しました。ふざけている部分もあるんですけど、カッコよさとふざけの絶妙なバランスが取れているのではないかなと。
― CMで印象に残っているシーンは？
ヒコロヒー：“にゃらん”ってCGかなんかかと思っていたんですけど、今日会ってみて、ほんまにいるんやって。撮影前、これはテイク重ねるで〜（時間が）押すがな押すがなと思っていたら、にゃらん先輩が1発OK出しまくってくれたおかげで、いま1時間巻きでございます。
菊池：すごいよね、俺より1発OKが多い。さすがです先輩は。
―印象に残っている旅先での思い出はありますか？
菊池：新幹線内で歩いていたらとてもきれいな人がいて、僕思わず声をかけてしまったんですよ。ヒコロヒーさんでした。ほんと数日前ですよね？
ヒコロヒー：ほんとびっくりした。こんな角度からいじられることになるとは。えらい男前にナンパされたなと思ったら（笑）。
菊池：全然気付いてもらえなくて、すこし照れましたね。5日後一緒なのにと思って話しかけたんです。今度お願いします！と。こういう偶然人に会うとか、結構多いですね。予期せぬことってワクワクするじゃないですか。旅行しがいがあるというか、旅行の醍醐味だなと思っていますね。
ヒコロヒー：新幹線で私もちょっとテンション上がって、お互いに「今度ね、じゃらんのやつお願いします」「お願いします、じゃらんの」とか言って（笑）。
菊池：ごめんなさい、周りの数人にばれています（笑）。大変申し訳ございません。
― CMのキャッチコピー「じゃんじゃん使ってじゃらんアプリ」にかけて、おふたりが旅先でじゃんじゃんすることは？
菊池：旅行に行く際は様々なリミッター外しますね。変装もしないです。
ヒコロヒー：お金はじゃんじゃん使います。地酒もじゃんじゃん飲みたいですし、お土産コーナーにある、何のキャラクターか分からへんステッカーとかキーホルダーとか、じゃんじゃん買います。
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