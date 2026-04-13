復活を遂げたロータリーの現在地とは？

多くのメーカーが電動化へと舵を切る流れの中で、マツダは単に時代に追随するのではなく、自社らしさを保ちながら新しい価値を模索しています。

その姿勢がよく表れているのが、近年登場したロータリーエンジン技術の新たな活用方法です。

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ロータリーエンジンはマツダにとって特別な意味を持つ技術です。初の量産化を実現した「コスモスポーツ」から始まり、「RX-7」や「RX-8」へと受け継がれてきました。

その特徴であるコンパクトさと軽さ、そして独特の滑らかな回転は、多くのファンを魅了してきた要素です。

しかし、環境規制の強化という現実の中で、2012年にRX-8が生産終了となり、ロータリーは一度その姿を消すことになります。

それから約11年が経過した2023年11月、この技術は意外な形で復活を果たしました。

それが、「MX-30ロータリーEV」に搭載されたレンジエクステンダーです。

このモデルにおけるロータリーエンジンの役割は、従来とは大きく異なります。クルマを直接動かすのではなく、発電専用ユニットとして機能する点が特徴です。

基本的な走行はモーターによる電動走行で行われ、バッテリー残量が減少した際にエンジンが作動し電力を補う仕組みです。

このシステムにより、日常の短距離移動では電気自動車としての静粛性と環境性能を享受しつつ、長距離移動時には航続距離への不安を軽減できます。

17.8kWhのリチウムイオンバッテリーと50リッターの燃料タンクを組み合わせることで、EV走行距離は最大107kmを確保しています。

この距離は日常生活においては十分といえる水準であり、多くのユーザーが電動中心の使い方を実現できるでしょう。

さらに、この車の個性を際立たせているのがフリースタイルドアです。観音開きの構造を採用することで大きな開口部を確保し、後席へのアクセス性を高めています。

単なる利便性だけでなく、乗員同士の距離感を縮める設計としても興味深いポイントです。

MX-30ロータリーEVのボディサイズは、全長4395mm×全幅1795mm×全高1595mm、ホイールベースは2655mmです。

デザイン面では、滑らかなボディラインとシンプルな造形が印象的で、SUVでありながらもどこかクーペのような雰囲気を感じさせます。

内装はブラックやブラウン、ホワイトを基調とした落ち着いた色合いでまとめられ、快適な空間が広がっています。また、環境に配慮した素材選びもなされており、現代的な価値観に沿った仕上がりです。

機能面では、EVモード、ノーマルモード、チャージモードの3つが用意され、状況に応じた使い分けが可能です。

普通充電と急速充電の両方に対応し、1500Wの給電機能も備えているため、アウトドアや災害時にも役立ちます。

安全装備も充実しており、日常的な使用において安心感を高めています。価格（消費税込み）は435万6000円から494万2300円となっています。

ネット上でもさまざまな意見が見られ、「ロータリーがこんな形で復活するとは思わなかった」「発電専用っていう割り切りが逆にいい」「日常はEVで使えるのが魅力的」「デザインがシンプルで好み」「観音開きドアは実用性もありそう」「107kmあれば通勤には十分」「価格は高いけど個性はある」「マツダらしい挑戦を感じる」といった声があり、多くの関心を集めていることがうかがえます。

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こうして振り返ると、ロータリーエンジンは単に復活したというよりも、その役割を変化させながら着実に進化を続けていることが見えてきます。

近年では、2023年に公開された「アイコニックSP」や、2025年の「マツダ ヴィジョン Xクーペ」といったコンセプトモデルが登場し、従来の発電専用という枠にとどまらず、モーターと組み合わせて駆動にも活用する方向性が模索されている点が注目されます。

これらの動きからは、ロータリーという技術を単なる過去の象徴として扱うのではなく、電動化時代に適応させながら再定義しようとする意図が感じられます。

そして、その根底には一貫して「走る歓び」を大切にするマツダの思想があります。今後もこの独自技術がどのような形で進化していくのか、引き続き注目していきたいところです。