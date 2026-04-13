【まとめ】京都府南丹市で子どもとみられる遺体発見　前日には山中から靴発見

小学6年生の安達結希さん（11）が行方不明となり3週間となる13日、捜索活動が続く京都府南丹市の山中から、子どもとみられる遺体が発見された。捜査関係者が明らかにした。

警察は遺体の身元の確認を進めている。

3月23日、安達さんは父親が運転する車で卒業式に参加するため小学校の敷地内に送り届けられ、その後忽然と姿を消したという。

周辺の防犯カメラにはその姿は映っておらず、バスや電車を使った形跡もなく、目撃証言もなかった事から、捜索活動は難航した。

そして行方不明となってから6日後の3月29日、小学校から約3km離れた峠道で、親族が安達さんの黄色い通学カバンを発見した。

その前日を含め、付近を消防団が捜索した際にはカバンは見つからなかったという。

発見の経緯や、発見場所の不自然さに地元住民から疑問の声が上がるなか、警察はカバン発見現場近くの池の捜索も行った。

そして7日、警察は安達さんの自宅近くの山を捜索した。

19日目となる4月10日には、警察は前日に続いて小学校から自宅のある方向へ約６キロ離れた山中に規制線を張って捜索。

小学校では、安全管理のために、これまで原則禁止であった緊急用の携帯電話などの持ち込みが許可されたという。

そして4月12日には、当日に安達さんが履いていたとみられる靴が見つかった。発見場所は、小学校から約6km離れていて、3月29日に通学かばんが見つかった山からも5kmほど離れた山中。

現場周辺では、4日前から警察が規制線を設けて捜索活動を続けていた。

警察は見つかった靴のDNA型鑑定なども進めて、見つかった靴が安達さんのものなのか特定を急ぐことにしている。

12日から13日午前9時までに約10件の情報が寄せられ、情報提供はのべ360件に上るという。