豊かな「パワー・リザーブ」を体現

シリーズ1でロングホイールベースの、ジャガーXJへ乗り換える。デザイン的な特徴はEタイプと通じるが、より豪華で安楽。1972年の発売当時、XJ12は世界で唯一、V12エンジンを搭載した量産サルーンだった。

【画像】好印象の中心に巧みなデザイン 次世代ジャガー「X900」 EタイプとサルーンのXJ12も 全108枚

フロントガラスは比較的近い位置にあり、大径なステアリングホイールが胸の前へ伸び、包まれ感が強い。ボディもキャビンも、実際のサイズより小さく感じられる。シフトレバーをDへスライドすれば、フワリと優しく前進が始まる。



ジャガーX900 4ドアGTと、ジャガーXJ-C V12

V12エンジンはスムーズに回り、優しくささやき、確かなトルクを生み出す。高速道路の速度域への加速も、即時的で理性的。ジャガーのトレードマークといえる、豊かな「パワー・リザーブ」が体現されている。

乗り心地は、軽やかでしっとり。シームレスに路面の不整をいなし、水面に浮かぶ白鳥のように、ボディは落ち着きを失わない。それでいて、カーブでは僅かにボディを傾けつつ、旋回は極めて自然。ステアリングの操作と、完全に調和している。

心地良いキャビンへ包み込まれる感覚

クーペのXJ-C V12の方がホイールベースは短く、身のこなしは鋭い。しかし、洗練度の高い快適性は不変。荷重移動へタイヤは堪え、狙ったラインを素直に辿れる。

ラテン系V12エンジンのような、刺激的なサウンドは放たない。そのかわり、ドライバーは涼しい顔のまま、不足ないスピードへ身を置ける。魅力的な体験といっていい。



ジャガーX900 4ドアGT（タイプ00／プロトタイプ）

そしていよいよ、「X900」のコードネームで呼ばれる、4ドアGTへ。胸が打たれるような運転体験の直後だから、一抹の不安があったことは否めない。しかし、発進直後から納得の連続といえた。

全長は約5.2mあり、XJ12より300mmほど長い。着座位置は低く、キャビンへ包み込まれる感覚が心地良い。駆動用バッテリーは分割され、シャシーへ積まれている。

好印象の中心にある巧みなデザイン

好印象の中心にあるのは、低く構えたフォルムと長い全長、低い重心位置、回頭時の中心軸になるヨーセンター付近へ位置したドライビングポジションという、巧みなデザインやパッケージングにある様子。座面の位置は、重心から60mm上だとか。

ダッシュボードはスリム。カモフラージュされていても、それはわかる。筆者の身長は190cm近くあり、天井は頭上へ迫る。足元の空間も、筆者には広くはない。ゆったりシートへ身を委ね、ロングでフラットなボンネットを見下ろす。



ジャガーX900 4ドアGT（タイプ00／プロトタイプ）

ステアリングコラムから伸びるセレクターを下方へ動かし、ドライブを選択。右足を傾けると、X900は静かに逞しく進み始める。角度を深めると、僅かな弾性を挟んだレスポンスが、いかにもジャガーらしい。

カーブでは、自然な重み付けで一貫性の高い、ステアリングへ惹かれる。試乗車は23インチのオールシーズン・タイヤを履くが、出色の乗り心地と静寂性を叶えている。優しく衝撃を吸収し、加減速時の揺れは最小限。極めてジャガー的な振る舞いだ。

悠々と生み出される、容赦ない躍動感

複数の車線が並んだ、巨大な周回ルートへX900を進める。アクセルペダルを倒すと、僅かにテールを沈ませながら、ボンネットが地平線の彼方へ突き進んでいく。劇場感を生む、僅かなヒントといえる。

穏やかな巡航状態から、一気呵成に速度は上昇。110km/hを過ぎても鈍らず、間違いなく1000馬力級の勢いといえる。160km/hへも束の間。容赦ない躍動感が、悠々と生み出される。



ジャガーX900 4ドアGT（タイプ00／プロトタイプ）

特有の操舵感と相まって、X900が単なる上級クーペではないことは明らか。加えて、どこかで体験したものと同じ感覚も伴う。

つまり、明らかにジャガー。乗り込んだ瞬間から、驚愕の能力へ魅了されるまで。前例ないジャガーといえるかもしれないが、完璧なまでにジャガーでもあると感じた。

ジャガーX900 4ドアGT（タイプ00／プロトタイプ）のスペック

英国価格：約12万ポンド（約2520万円／予想）

全長：−mm

全幅：−mm

全高：−mm

最高速度：249km/h

0-100km/h加速：3.0秒（予想）

航続距離：692km（予想）

電費：5.3km/kWh（予想）

CO2排出量：−g/km

車両重量：2500kg（予想）

パワートレイン：トリプル永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：120.0kWh

急速充電能力：−kW（DC）

最高出力：1000ps以上

最大トルク：132.3kg-m

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動



ジャガーX900 4ドアGT（タイプ00／プロトタイプ）