前例なくとも完璧なまでにジャガー！ 次世代モデル「X900＝タイプ00」（2） 発進直後から納得の連続 単なる上級クーペにあらず
豊かな「パワー・リザーブ」を体現
シリーズ1でロングホイールベースの、ジャガーXJへ乗り換える。デザイン的な特徴はEタイプと通じるが、より豪華で安楽。1972年の発売当時、XJ12は世界で唯一、V12エンジンを搭載した量産サルーンだった。
【画像】好印象の中心に巧みなデザイン 次世代ジャガー「X900」 EタイプとサルーンのXJ12も 全108枚
フロントガラスは比較的近い位置にあり、大径なステアリングホイールが胸の前へ伸び、包まれ感が強い。ボディもキャビンも、実際のサイズより小さく感じられる。シフトレバーをDへスライドすれば、フワリと優しく前進が始まる。
ジャガーX900 4ドアGTと、ジャガーXJ-C V12
V12エンジンはスムーズに回り、優しくささやき、確かなトルクを生み出す。高速道路の速度域への加速も、即時的で理性的。ジャガーのトレードマークといえる、豊かな「パワー・リザーブ」が体現されている。
乗り心地は、軽やかでしっとり。シームレスに路面の不整をいなし、水面に浮かぶ白鳥のように、ボディは落ち着きを失わない。それでいて、カーブでは僅かにボディを傾けつつ、旋回は極めて自然。ステアリングの操作と、完全に調和している。
心地良いキャビンへ包み込まれる感覚
クーペのXJ-C V12の方がホイールベースは短く、身のこなしは鋭い。しかし、洗練度の高い快適性は不変。荷重移動へタイヤは堪え、狙ったラインを素直に辿れる。
ラテン系V12エンジンのような、刺激的なサウンドは放たない。そのかわり、ドライバーは涼しい顔のまま、不足ないスピードへ身を置ける。魅力的な体験といっていい。
ジャガーX900 4ドアGT（タイプ00／プロトタイプ）
そしていよいよ、「X900」のコードネームで呼ばれる、4ドアGTへ。胸が打たれるような運転体験の直後だから、一抹の不安があったことは否めない。しかし、発進直後から納得の連続といえた。
全長は約5.2mあり、XJ12より300mmほど長い。着座位置は低く、キャビンへ包み込まれる感覚が心地良い。駆動用バッテリーは分割され、シャシーへ積まれている。
好印象の中心にある巧みなデザイン
好印象の中心にあるのは、低く構えたフォルムと長い全長、低い重心位置、回頭時の中心軸になるヨーセンター付近へ位置したドライビングポジションという、巧みなデザインやパッケージングにある様子。座面の位置は、重心から60mm上だとか。
ダッシュボードはスリム。カモフラージュされていても、それはわかる。筆者の身長は190cm近くあり、天井は頭上へ迫る。足元の空間も、筆者には広くはない。ゆったりシートへ身を委ね、ロングでフラットなボンネットを見下ろす。
ジャガーX900 4ドアGT（タイプ00／プロトタイプ）
ステアリングコラムから伸びるセレクターを下方へ動かし、ドライブを選択。右足を傾けると、X900は静かに逞しく進み始める。角度を深めると、僅かな弾性を挟んだレスポンスが、いかにもジャガーらしい。
カーブでは、自然な重み付けで一貫性の高い、ステアリングへ惹かれる。試乗車は23インチのオールシーズン・タイヤを履くが、出色の乗り心地と静寂性を叶えている。優しく衝撃を吸収し、加減速時の揺れは最小限。極めてジャガー的な振る舞いだ。
悠々と生み出される、容赦ない躍動感
複数の車線が並んだ、巨大な周回ルートへX900を進める。アクセルペダルを倒すと、僅かにテールを沈ませながら、ボンネットが地平線の彼方へ突き進んでいく。劇場感を生む、僅かなヒントといえる。
穏やかな巡航状態から、一気呵成に速度は上昇。110km/hを過ぎても鈍らず、間違いなく1000馬力級の勢いといえる。160km/hへも束の間。容赦ない躍動感が、悠々と生み出される。
ジャガーX900 4ドアGT（タイプ00／プロトタイプ）
特有の操舵感と相まって、X900が単なる上級クーペではないことは明らか。加えて、どこかで体験したものと同じ感覚も伴う。
つまり、明らかにジャガー。乗り込んだ瞬間から、驚愕の能力へ魅了されるまで。前例ないジャガーといえるかもしれないが、完璧なまでにジャガーでもあると感じた。
ジャガーX900 4ドアGT（タイプ00／プロトタイプ）のスペック
英国価格：約12万ポンド（約2520万円／予想）
全長：−mm
全幅：−mm
全高：−mm
最高速度：249km/h
0-100km/h加速：3.0秒（予想）
航続距離：692km（予想）
電費：5.3km/kWh（予想）
CO2排出量：−g/km
車両重量：2500kg（予想）
パワートレイン：トリプル永久磁石同期モーター
駆動用バッテリー：120.0kWh
急速充電能力：−kW（DC）
最高出力：1000ps以上
最大トルク：132.3kg-m
ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動
ジャガーX900 4ドアGT（タイプ00／プロトタイプ）