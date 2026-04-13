久慈暁子、第1子出産を発表 夫・渡邊雄太選手が“家族ショット”公開「人生で最も素晴らしい日」
【モデルプレス＝2026/04/13】元フジテレビアナウンサーの久慈暁子（31）が13日、自身のInstagramストーリーズを更新。第1子の出産を発表した。
【写真】31歳元フジアナ、バスケ日本代表の夫と赤ちゃんの手握る姿
久慈とともに、夫でバスケットボール男子日本代表の渡邊雄太選手も、Instagramで写真を投稿。生まれたばかりの赤ちゃんの手を握る久慈と渡邊の様子が捉えられており、渡邊は「The best day in my life（人生で最も素晴らしい日）」とつづっている。
久慈は、1994年7月13日生まれ、岩手県出身。学生時代に「non-no」（集英社）の専属モデルを経て、2017年4月、フジテレビに入社。「めざましテレビ」情報・スポーツキャスターや「めざましどようび」メインキャスターなどを担当した。2022年4月末をもってフジテレビを退社し、現在はフリーアナウンサーとして活動している。2022年5月に渡邊選手との結婚を発表。2026年1月1日に第1子妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元フジアナ、バスケ日本代表の夫と赤ちゃんの手握る姿
◆久慈暁子、第1子出産を発表
久慈とともに、夫でバスケットボール男子日本代表の渡邊雄太選手も、Instagramで写真を投稿。生まれたばかりの赤ちゃんの手を握る久慈と渡邊の様子が捉えられており、渡邊は「The best day in my life（人生で最も素晴らしい日）」とつづっている。
◆久慈暁子、2022年に渡邊雄太選手と結婚
久慈は、1994年7月13日生まれ、岩手県出身。学生時代に「non-no」（集英社）の専属モデルを経て、2017年4月、フジテレビに入社。「めざましテレビ」情報・スポーツキャスターや「めざましどようび」メインキャスターなどを担当した。2022年4月末をもってフジテレビを退社し、現在はフリーアナウンサーとして活動している。2022年5月に渡邊選手との結婚を発表。2026年1月1日に第1子妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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