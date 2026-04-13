この記事をまとめると ■1960年代に活躍したローラT70はスポーツカーレース界を席巻した ■2026年にT70Sとして復活し当時の設計を忠実再現しつつ進化 ■サーキット専用と公道仕様の2モデルで計16台のみ生産となる

伝説のオリジナルを忠実に再現

レースマニアなら、「ローラT70」という名前を聞いて心が揺さぶられる人は世界中に多いだろう。1964年にエリック・ブロードリーが設計したこのレーシングカーは、アルミニウム製モノコックシャシーに大排気量のアメリカ製V8エンジンを搭載し、1960年代のスポーツカーレース界に革命をもたらした存在だ。

1966年にはCan-Amシリーズの初代チャンピオンを獲得。1969年のデイトナ24時間レースでは1-2フィニッシュを飾り、伝説のフォードGT40やポルシェ908を退けた。かのスティーブ・マックィーンがスポーツ・イラストレイテッドの撮影でT70 Mk1に乗り込んだ写真でも知られている。

日本でも1967年の日本グランプリにローラT70が登場し、その後もタキ・レーシングチームなどを通じてたびたびサーキットに姿を見せた。マーク1からマーク3Bまでの全バリエーションを合わせても100台あまりしか生産されなかった希少性も、その神話に拍車をかけている。

そのT70が、2026年に新たな命を吹き込まれた。ローラ・カーズは、新オーナーのティル・ベヒトルスハイマー会長のもと2022年に事業を再開。フォーミュラEへの参戦で持続可能なモータースポーツ技術を磨きながら、満を持して発表したのが「T70S」と「T70S GT」の2モデルだ。

開発にあたってローラは、現存するMk3Bの実車を高解像度でスキャンし、オリジナルのアーカイブ図面と照合。すべての寸法をオリジナルに忠実に再現することにこだわった。ベヒトルスハイマー会長は「単なるコンティニュエーションモデルにはしたくなかった。そういうモデルはもうやりすぎだと感じている」と語る。

サーキット専用モデルの「T70S」は、オリジナルと同じシボレー製5リッターV8エンジンを搭載し、最高出力は530馬力。ヒューランド製5速ミッションもまた、当時と同じ仕様だ。乾燥重量は860kg、パワーウエイトレシオは1トンあたり616馬力という数字が物語るとおり、0-100km/h加速2.5秒、最高速度327km/hという凄まじいパフォーマンスを誇る。さらに全車にFIA HTP（ヒストリック・テクニカル・パスポート）が付属するため、ポルシェ908やフォードGT40と肩を並べてヒストリックレースに出場することができる。

公道走行可能な「T70S GT」はまったく異なる構成となる。6.2リッターのシボレー製V8が搭載され、最高出力は500馬力。ヒューランド製6速ミッションはシフト・バイ・ワイヤを採用し、Hパターンのシフトレバーを残しながらも電子制御が回転数を滑らかに合わせてくれる。当然、エアコンやわずかながら荷物も積める収納スペースが加わり、乾燥重量は890kg。0-100km/h加速は2.9秒、最高速度322km/hと、サーキット仕様に迫るパフォーマンスをもちながら公道走行可能（英国の場合）なクルマとして製造される。

T70SとT70S GTの生産予定台数は合計わずか16台。価格は未発表ながら、そのすべてが記念碑的な1台になることは間違いないだろう。