タレントのマツコ・デラックスが１３日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）の曜日コメンテーターに復帰した。マツコは９週連続で休んでいた。

この日の番組冒頭、ＭＣの垣花正が「コメンテーターをご紹介します。若林史江さんと隣にいらっしゃるのは…」と紹介すると「そういうの本当にやめろよ、てめえ」と毒づきながらロングヘアーのマツコが登場。

「マジでこのままバックれようと思ってた」と口にしたところでＭＣの垣花正が「体的には大丈夫なんでしょ？」と聞くと「体は本当に…。出た日があったじゃない？ あの日の時点で元気なのよ」と同番組の生放送に電話出演した２月９日の時点で体調も回復していたことを明かした。

「骨折した人だと思えばいいのよ。要はそれ（回復）を待っていただけで正気だったのよ。なおさら、やめたくてしようがなくなって。めちゃくちゃ健やかに辞めたかったの」と一時は同番組降板も頭をよぎったことを明かした上で「本当に働きたくないの〜！」と叫んだ。

マツコは２月９日の同番組に入院先から電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告し「脊髄をね、首の脊髄が圧迫されちゃって、手足にしびれが出ちゃって、病院に行ったら『急いで手術をした方がいい』と言われて、すでに手術が終わって、入院しているのよ」と説明していた。