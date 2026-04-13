巨人は“惨事”を逃れるのがやっとだった。

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12日のヤクルト戦で、相手先発の高梨裕稔から七回1死まで1人の走者も出せず、打線が沈黙。中山礼都がようやく中前打を放ち、この日初めての走者を出したものの、後続が凡退した。

巨人打線は高梨が降板した八回以降もヤクルトの継投に封じられ、わずか2安打で今季2度目の完封負け。6試合連続3得点以下、今季3度目の連敗で貯金を吐き出してしまった。

これは開幕前から懸念されていたことではある。

チーム本塁打数こそ13本でリーグトップだが、打率は.220で同5位。得点も42で4位タイと、とにかく点が入らない。セの打率ランキングでも、上位20位までにキャベッジと泉口の2人しか入っておらず、本塁打頼みの打線なのだ。さる巨人OBがこう言った。

「巨人は昨年のドラフト上位指名3人を1位の竹丸和幸ら即戦力投手で固めた。ブルージェイズへ移籍した主砲・岡本和真の穴埋め候補として、立石正広（阪神1位）を推す声もあったが、阿部慎之助監督は助っ人で補う構想だった。そんな救世主候補としてダルベックを獲得したものの、打率.205、2本塁打（12日現在）とパッとしない。四球の数と出塁率は高かったが、.327と並の数字に落ち着いてきた。巨人の4番なのに四球が多いのがウリというのも寂しい。阿部監督も岡本の後釜としては長打力などが物足りないと感じているでしょう」

昨季も春先に主砲の岡本が故障で離脱している間、打線が貧打にあえぎ、チームも失速していった。 一方、首位を走る阪神のチーム打率は、リーグトップの.266。打率.411で同１位の佐藤輝明、6本塁打で同トップの森下翔太が絶好調。生え抜きドラ1の2人が打線のど真ん中でチームを引っ張っているのだから対照的だ。

巨人の2年連続貧打地獄がそこまで迫っている。

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ところで、巨人と言えばエース戸郷の歯車はなぜ狂ってしまったのか。本人は「あそこで今までしたことがないようなことをやってしまった」と漏らしているようだが、それはいつ、どこで起きたのか──。●関連記事 【もっと読む】エース戸郷の歯車を狂わせた一件を知る では、それらについて詳しく報じている。