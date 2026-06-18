元竜の左腕が、今度は竜の前に立ちはだかる。巨人は１７日、今季ワシントン・ナショナルズ傘下２Ａハリスバーグなどでプレーしていた小笠原慎之介投手（２８）と契約合意に達したことを発表した。中日でＮＰＢ通算４６勝を挙げた左腕は、ポスティングシステムを利用したメジャー挑戦から約１年半で日本球界に復帰。しかも古巣ではなく、セ・リーグのライバル球団を新天地に選んだだけに、竜党の胸中は穏やかではない。もっとも