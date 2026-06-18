借金19で最下位に低迷する中日ドラゴンズが6月14日、リーグ戦再開後も井上一樹監督を続投させることを表明し、波紋を呼んでいる。ただ、今後も借金がふくらめば、シーズン途中に監督交代へ踏み切る可能性がゼロとは言えない。球団内部では井上監督に対する選手の求心力低下を懸念する声が上がっており、チーム再建はいばらの道になりそうだ。＊＊＊【写真を見る】ドラゴンズ次期監督の有力候補たち外部招聘の可能性も選手が