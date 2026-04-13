タレントの伊集院光（58）が13日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。必ず見ると決めているドラマを明かした。

この日は、同局の月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」で主演を務める俳優・北村匠海の他、女優・出口夏希、俳優・黒崎煌代がゲスト出演した。

同作は、福井県の水産高校の生徒が宇宙食開発に挑戦する実話を基にした物語で、北村は出口と黒崎の教師役を務める。

ゲストへの質問コーナーで、普段ドラマを見る習慣がないという伊集院は「僕は必ずこのドラマを見る」と“宣言”。その理由を「実際にあった話をベースに作ってると思うんですけど、その話が凄い好き」と明かすと、スタジオでは「へーっ！」と驚きの声が。

伊集院は「凄くいいお話だったから、それがドラマアレンジされると、この子はどうなるんだろうとか、あの子はどうなんだろうっていうのが、今めちゃめちゃあって」と気になる様子。

「勝手に僕は今、イチオシにしてます」と前のめりに語ったが、実話の展開を知る伊集院が、気になるシーンの撮影について「あそこは？」と質問することで、視聴者へのネタバレになることを配慮し、ゲストへの質問を自粛。「いろいろ、凄い聞きたい」と悩ましげな表情だった。