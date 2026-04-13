キスマイ宮田「テレビの歴史が変わる」 テレビ初公開、規格外の大豪邸に潜入！

日本全国の気になることを、Kis-My-Ft2が足を使って大調査。調査内容をもとに作成した面白＆教養クイズにサンドウィッチマン＆豪華ゲストが挑戦する『サンド＆キスマイの気になるマン』。

本日4月13日（月）放送の同番組のテーマは、「田舎にある謎の大豪邸」。一体なぜ、この場所にこんな豪邸が建てられたのか？ 気になる家主や、建物の内部を調査すべく、日本各地の大豪邸に潜入する。

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今回の調査ロケを担当する宮田俊哉が向かったのは宮崎県。

目の前に現れたのは、いにしえの日本にタイムスリップしたみたい…歴史に名を残す戦国武将や城主大名たちの城にも引けを取らない、立派な堀＆重厚な門扉で守られた巨城だ。

東京ドームクラスの敷地面積に建てられた度肝を抜く大豪邸に、宮田は「テレビの歴史が変わるんじゃないかってくらいの画が撮れる気がする！」と大興奮。いざ内部調査に乗り出すのだが…。

今回、殿（家主）の御殿をテレビ初公開。3000万円もする城のシンボルや、絶景が望める総工費約10億円の建造物、普通の家にはない驚きのお宝や仕掛け…。家主もすべてを把握できていないほど、何もかもが規格外の内部が明らかに。

宮田も一生分「ウソだろ!?」と絶叫した、城の実態とは？

さらに千葉県では、まるでフランス!? ある著名人ともゆかりのある洋風大豪邸に番組スタッフが潜入する。

実はこちら、日本で唯一だというある称号を誇る、格式高い大豪邸。その内部たるや、豪華絢爛。秘密の地下室にはとんでもないお宝も眠っていて…。

スタジオゲストの沢村一樹、中村アン、柳沢慎吾も驚きが止まらない。地元の人も気になっている大豪邸の内部は必見だ。