アニメ映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の興行収入が公開から3日間で35億円、観客動員数231万人を突破したと、配給元の東宝が13日発表した。第29作で歴代最高のスタートとなった。

10日の初日だけで興収は11億3000万円という大ヒットスタート。11日に都内で行われた公開記念舞台あいさつで、ゲスト声優を務めた俳優の横浜流星は「実写だったら1カ月で10億いければいいのに、凄すぎます」と驚きを語っていた。

コナンの劇場版シリーズは、2023年公開の「黒鉄の魚影（サブマリン）」から3作続けて100億円を超えている。

▽映画「名探偵コナン」の歴代興行収入上位

「名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）」（24年4月12日公開）158億円

「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」（25年4月18日公開）147・4億円

「名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）」（23年4月14日公開）138・8億円

「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」（22年4月15日公開）97・8億円

「名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）」（19年4月12日公開）93・7億円

※興行通信社調べ