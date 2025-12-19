12月18日、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』のゲスト審査員が発表された。多彩なジャンルの面々が抜擢されたが、選ばれなかった人物を残念がる声があがっている。発表されたゲスト審査員は7名で、豪華な顔ぶれが並ぶ。「放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』ヒロインの郄石あかりさん、2025年前期の朝ドラ『あんぱん』に出演した松嶋菜々子さん、2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』で主演を務める仲野太