漫画家・森田崇氏、入院していたことを報告 体調崩すも「少しずつ回復」再始動に向け準備中
漫画家の森田崇氏（52）が13日までに自身のXを更新。入院していたことを明かした。
【写真】「立て直しにかなり時間が…」漫画家・森田崇氏の報告（全文）
投稿で「【お知らせとお詫び】」と題し、「長らく止まってしまっていて、すみません。 体調を大きく崩し、入院もあって、立て直しにかなり時間がかかっていました」と報告。「加えて、アバンチュリエは自費出版体制に移って以降、作品を継続しながら展開も回していく難しさがあり、思うように新章制作を進められずにいました。 ただ、いまは少しずつ回復し、再始動に向けて準備を進めています」と伝えた。
また「今すぐ中途半端に戻るより、ちゃんと続けられる形を整えてから動きたいと思っています。 もう少しだけ、潜る時間をください」とし、「まずは生存報告と、お待たせしていることへのお詫びまで。 ご報告できるまで、今しばらくお待ちいただけたら幸いです」と呼びかけた。
森田氏は、フランスの名作家モーリス・ルブランによって書かれた小説『アルセーヌ・ルパン』シリーズを原作に忠実に漫画化した「怪盗ルパン伝アバンチュリエ」シリーズを手掛ける。
【写真】「立て直しにかなり時間が…」漫画家・森田崇氏の報告（全文）
投稿で「【お知らせとお詫び】」と題し、「長らく止まってしまっていて、すみません。 体調を大きく崩し、入院もあって、立て直しにかなり時間がかかっていました」と報告。「加えて、アバンチュリエは自費出版体制に移って以降、作品を継続しながら展開も回していく難しさがあり、思うように新章制作を進められずにいました。 ただ、いまは少しずつ回復し、再始動に向けて準備を進めています」と伝えた。
森田氏は、フランスの名作家モーリス・ルブランによって書かれた小説『アルセーヌ・ルパン』シリーズを原作に忠実に漫画化した「怪盗ルパン伝アバンチュリエ」シリーズを手掛ける。
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