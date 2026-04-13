開催：2026.4.13

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 5 - 6 [Wソックス]

MLBの試合が13日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとWソックスが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はノア・キャメロン、対するWソックスの先発投手はグラント・テーラーで試合は開始した。

2回表、7番 タナー・マレー 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 KC 0-2 CWS

3回裏、2番 ボビー・ウィットＪｒ． カウント3-0から押し出しの四球でロイヤルズ得点 KC 1-2 CWS、3番 ビンセント・パスクアンティノ カウント3-1から押し出しの四球でロイヤルズ得点 KC 2-2 CWS、5番 カーター・ジェンセン 初球を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 3-2 CWS

4回表、6番 コルソン・モンゴメリー 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 KC 3-4 CWS

4回裏、8番 アイザック・コリンズ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 4-4 CWS、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 5-4 CWS

6回表、7番 アンドルー・ベニンテンディ カウント3-2から押し出しの四球でWソックス得点 KC 5-5 CWS

7回表、ピッチャー ジョン・シュライバーがワイルドピッチでWソックス得点 KC 5-6 CWS

試合は5対6でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのジョーダン・リージャーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロイヤルズのジョン・シュライバーで、ここまで0勝2敗1S。Wソックスのドミンゲスにセーブがつき、1勝1敗3Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.157となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-13 09:06:23 更新