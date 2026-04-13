開催：2026.4.13

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 5 - 4 [ヤンキース]

MLBの試合が13日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとヤンキースが対戦した。

レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。

1回裏、4番 ヤンディ・ディアス 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでレイズ得点 TB 1-0 NYY

2回裏、7番 リッチー・パラシオス 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでレイズ得点 TB 2-0 NYY、1番 チャンドラー・シンプソン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 3-0 NYY

7回表、4番 コディ・ベリンジャー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 TB 3-1 NYY、6番 ジアンカルロ・スタントン 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでヤンキース得点 TB 3-2 NYY

7回裏、2番 フニオール・カミネロ 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでレイズ得点 TB 4-2 NYY

8回裏、8番 テーラー・ウォールズ 2球目をスクイズするもファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでレイズ得点 TB 5-2 NYY

9回表、3番 アーロン・ジャッジ 8球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 TB 5-4 NYY

試合は5対4でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのドルー・ラスムセンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はヤンキースのキャメロン・シュリトラーで、ここまで2勝1敗0S。レイズのエングルトにセーブがつき、0勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-13 05:16:10 更新