ブンデスリーガ 25/26の第29節 マインツとフライブルクの試合が、4月13日02:30にメ―ヴァ・アレーナにて行われた。

マインツは川崎 颯太（MF）、佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクはイゴール・マタノビッチ（FW）、デリー・シェアハント（FW）、ルーカス・ホラー（FW）らが先発に名を連ねた。なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

フライブルクは後半の頭から選手交代。ブルーノ・オグバス（DF）からフィリップ・ラインハート（DF）に交代した。

その直後の47分に試合が動く。フライブルクのマティアス・ギンター（DF）のアシストからルーカス・ホラー（FW）がヘディングシュートを決めてフライブルクが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フライブルクが0-1で勝利した。

なお、マインツに所属する川崎 颯太（MF）は先発し62分までプレーした。佐野 海舟（MF）はフル出場した。

また、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）は出場しなかった。

2026-04-13 04:40:35 更新