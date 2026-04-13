開催：2026.4.13

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 8 - 2 [マーリンズ]

MLBの試合が13日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとマーリンズが対戦した。

タイガースの先発投手はタリク・スクバル、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。

1回裏、5番 ディロン・ディングラー 4球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでタイガース得点 DET 3-0 MIA

5回裏、1番 ケビン・マクゴニグル 初球を打って右中間スタンドへのホームランでタイガース得点 DET 4-0 MIA

6回裏、6番 ケリー・カーペンター 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 6-0 MIA、9番 ハビエル・バエス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 7-0 MIA

7回表、4番 オット・ロペス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでマーリンズ得点 DET 7-1 MIA

8回裏、ピッチャー タイラー・フィリップスがワイルドピッチでタイガース得点 DET 8-1 MIA

9回表、4番 オット・ロペス 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 DET 8-2 MIA

試合は8対2でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのタリク・スクバルで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はマーリンズのサンディ・アルカンタラで、ここまで2勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-13 05:06:07 更新