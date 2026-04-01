プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第2節 デンデルとワーレゲムの試合が、4月13日02:15にスタッド・バンロイにて行われた。

デンデルはモハメド・ベルテ（MF）、アリレザ・ジャハンバフシュ（MF）、ノア・ムバンバ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはジョセフ・オポク（FW）、アノシケ・エメンタ（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

後半開始早々の48分に試合が動く。デンデルのマルコム・ビルタール（MF）のアシストからダビド・フルンチャル（MF）がゴールを決めてデンデルが先制。

しかし、55分ワーレゲムが同点に追いつく。ジョセフ・オポク（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

57分、デンデルが選手交代を行う。モハメド・ベルテ（MF）からダビド・トセフスキ（FW）に交代した。

62分ワーレゲムが逆転。イェッペ・エレンビュルグ（MF）のアシストからジョセフ・オポク（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ワーレゲムが1-2で勝利した。

なお、デンデルは50分にダビド・フルンチャル（MF）、69分にダビド・トセフスキ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-13 04:21:15 更新