セリエA 25/26の第32節 パルマとナポリの試合が、4月12日22:00にエンニオ・タルディーニにて行われた。

パルマは鈴木 彩艶（GK）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW）、Elphege Nesta（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、ケビン・デブルイネ（MF）、スコット・マクトミネイ（MF）らが先発に名を連ねた。

その直後の1分に試合が動く。パルマのElphege Nesta（FW）のアシストからガブリエル・ストレフェッザ（FW）がゴールを決めてパルマが先制。

ここで前半が終了。1-0とパルマがリードしてハーフタイムを迎えた。

ナポリは後半の頭から選手交代。フアン・ジェズス（DF）からサム・ビュークマ（DF）に交代した。

56分、ナポリが選手交代を行う。アンドレフランク・ザンボアンギサ（MF）からアリソン・サントス（MF）に交代した。

60分、パルマが選手交代を行う。Elphege Nesta（FW）からオリバー・ソレンセン（MF）に交代した。

その直後の60分ナポリが同点に追いつく。ラスムス・ホイルンド（FW）のアシストからスコット・マクトミネイ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、パルマに所属する鈴木 彩艶（GK）はフル出場した。

2026-04-13 00:00:28 更新