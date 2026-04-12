タレントの渡辺満里奈（５５）が１２日、都内で行われた「素敵な大人のごきげんフェス２０２６」のオープニングステージに、歌手の野宮真貴（６６）、モデルの松本孝美（６０）とともに登壇した。

身長１７１ｃｍ、１９８６年、全日空の沖縄キャンペーンのモデルに抜擢され、その後もコカ・コーラのＣＭなどに次々に出演し、『ＣＭ女王』と呼ばれた松本は、ケープブラウスにパンツ、足元は華やかなピンクのヒールで登場した。

実は白髪染めをやめて５年近く。現在は、白髪を生かす「地毛ハイライト」でグレイヘアを楽しんでいる。昨年末に、白髪ぼかしのハイライトをいれており、今年３月１３日付のＳＮＳでは「で３ヶ月経っているけど、そんなことを感じさせないこの持ち具合」「白髪の量が頭の位置によって違うから、センター分け、左右サイド分けで白髪、ハイライト、地毛のグラデーションをいろいろ楽しめます 白髪染めしていた時はこんなこと考えもしなかった！」と投稿していた。

また４月１２日付では「昨年末以来の地毛ハイライト」を報告。「４ヶ月ぶりだけど、白髪が増えるほど期間があいてもなーんにも気にならなくなってきます（個人の感想です 黄味をおさえるカラーシャンプー＆トリートメントを教えてもらいケアはしています）」などと説明。地毛ハイライトはグラデーションが美しく、イベントでも自然な美しさが際だっていた。