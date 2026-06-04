2025年の高市首相の台湾有事発言以来、中国が繰り返す日本批判について2026年6月3日放送の「プライムニュース」（BSフジ）は、このところ中国が盛んに使う「新型軍国主義」というキーワードの狙いを探った。中国の狙い「台湾問題の邪魔をしてくるものは徹底的に叩いていくというのが方針」キヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司さんは「新型軍国主義」という言葉は1月の人民日報のコラムの中で初めて登場したと指摘す