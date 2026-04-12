俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は12日、第14話が放送され、第４章「元亀争乱編」に突入。織田信長が撤退を余儀なくされた「金ヶ崎の退き口」（1570年・元亀元年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第14話は「絶体絶命！」。浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知り、織田信長（小栗旬）は激高。しかし、藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決める。藤吉郎は、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことに。手勢はわずかで、小一郎（仲野太賀）は最も危険な役目を引き受ける。兄弟の命懸けの撤退戦が始まる…という展開。

藤吉郎は自ら刀を右足に突き刺し、しんがりを志願。徳川家康（松下洸平）は「当家に伝わる秘伝の薬じゃ。塗れば痛みが和らぎまする」と手渡した。

石川数正（迫田孝也）「危のうござりましたな」

家康「全くじゃ。木下めが名乗りを上げなければ、わしらがしんがりを任されておったやもしれん。そうなれば、おそらく生きては帰れまい。」

数正「木下様々でございますな」

家康「あの薬はせめてもの礼じゃ。効くとよいが」

数正「無理でしょうな。ただのかゆみ止めでは」

家康「何事も念ずれば通ずるものよ。急ぐぞ。いつまでもこんなところにいたら命がいくらあっても足りぬ」

小一郎と藤吉郎は命からがら生還。小一郎は家康に薬のお礼。家康も藤吉郎の回復を願う。

数正「本当に生きて戻ってくるとは、いまだに信じられませぬ。これもただのかゆみ止めのはず」

家康「お主、幽霊は怖いか？人間は、得体の知れぬものを怖いと思うそうじゃ。わしは、あやつらが恐ろしい」

第13話（4月5日）、8年ぶりに再会したものの「あれ誰？」と藤吉郎のことを覚えていなかった家康。“恐怖の対象”として心に刻まれた。

SNS上には「ただのかゆみ止めw」「狸すぎるw」「ブラック家康は期待を裏切らないw」「京都の薬師がかゆみ止めを見抜いたらとヒヤヒヤ」「家康が兄弟を認識した途端に脅威扱い」などの声が続出。視聴者の笑いを誘うなど、反響を呼んだ。

次回は19日、第15話「姉川大合戦」が放送される。