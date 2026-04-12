先頭弾直後…ベンチで披露したセレブレーションが話題

【MLB】ドジャース 6ー3 レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が見せた“珍ポーズ”が話題となっている。11日（日本時間12日）に本拠地で行われたレンジャーズ戦で、今季4号となる先頭打者アーチ。ベンチに戻ると、同僚と愛犬デコピンを真似たようなセレブレーションを披露し、日米ファンから熱視線が注がれた。

初回の第1打席で大谷が快音を響かせた。右腕ライターが投じた内角球を捉えると、打球は右翼席に飛び込む先制弾に。4試合ぶりの一発は今季の本拠地初アーチとなった。ダイヤモンドを一周してベンチに戻った大谷は、ミゲル・ロハス内野手とハイタッチ。直後に舌を出しながら愛犬のデコピンを模した可愛らしいポーズを披露し喜びを分かち合った。

MLBが公式X（旧ツイッター）でこのシーンを取り上げると、日米ファンの声が殺到。「最高のスターがベンチでも私たちが楽しめることをしてくれる」「最高だった」「オリジナルポーズがあると映えるねぇ」「大谷翔平はデコピンになった」とSNSにコメントを寄せていた。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者も「!!!」と反応していた。

大谷は第2打席でも安打を放ち、今季5度目のマルチ安打も記録。2安打1打点でチームの2連勝に貢献した。昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から継続している連続試合出塁も「45」に伸ばした。（Full-Count編集部）