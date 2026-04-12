歌手マドンナが、ニューアルバムへのブリトニー・スピアーズの参加を熱望していると言われている。



【写真】えっホントにやっちゃった！MTVでの衝撃シーン

2人は2003年のブリトニーの楽曲「Me Against the Music」でコラボしたことがある。同年に行われたMTVビデオ・ミュージック・アワードのパフォーマンス中にキスを披露したことでも話題となった。マドンナは2019年の「マダムX」以来となる新作アルバムでの再タッグを希望しているという。



ある関係者は「ザ・サン」紙にこう話す。「マドンナはブリトニーのことを素晴らしいアーティストというだけでなく、素敵な人だと思っています」「以前の仕事ではとても楽しい時間を過ごしましたし、またやろうという話をしていたんです」「マドンナはブリトニーがニューアルバムに貢献したり、作曲のアイデアをもたらしてくれるのではないかと感じるんです」「ブリトニーとは親近感を感じますし、ここ数年のブリトニーの健康状態に懸念が高まる中でも公に応援してきました」「マドンナは世界で最も有名な人の1人というストレスやトラブルを理解できる数少ない人間の1人ですからね」



ブリトニーは以前、マドンナのことを「メンター的存在」と呼び、ジャスティン・ティンバーレイクとの破局時にもアドバイスをくれたと振り返っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）