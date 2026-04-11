三上悠亜、ミニスカ制服風スタイルで美脚全開ダンス披露「スタイル抜群」「AIかと」と反響
【モデルプレス＝2026/04/11】タレントの三上悠亜が4月10日、自身のInstagramを更新。ミニスカートでのダンス動画を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「AIかと思うほど完璧なスタイル」ミニスカ制服風スタイルで美脚全開
三上は、miss Aの楽曲「Bad Girl Good Girl」に合わせて踊る動画を投稿。白のシャツにネクタイ、黒のプリーツミニスカートにハイソックスを合わせた制服風のコーディネートでしなやかなダンスを見せており、スラリとした脚のラインが際立っている。
この投稿には「脚のラインがとにかく理想的」「スタイル抜群」「制服風の衣装が似合いすぎてて可愛さMAX」「脚が綺麗で憧れる」「AIかと思うほど完璧なスタイル」「表情管理までパーフェクト」「制服なのに色っぽい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「AIかと思うほど完璧なスタイル」ミニスカ制服風スタイルで美脚全開
◆三上悠亜、ミニスカダンスで美脚際立つ
三上は、miss Aの楽曲「Bad Girl Good Girl」に合わせて踊る動画を投稿。白のシャツにネクタイ、黒のプリーツミニスカートにハイソックスを合わせた制服風のコーディネートでしなやかなダンスを見せており、スラリとした脚のラインが際立っている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿には「脚のラインがとにかく理想的」「スタイル抜群」「制服風の衣装が似合いすぎてて可愛さMAX」「脚が綺麗で憧れる」「AIかと思うほど完璧なスタイル」「表情管理までパーフェクト」「制服なのに色っぽい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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