◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＥ・ディアス投手（３２）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦で３点リードの９回に登板したが、一挙３失点して移籍後初のセーブ機会失敗となった。

８回にパヘスの４号２ランが飛び出し、リードが３点に広がった状態でマウンドへ。通算２５７セーブの新守護神の登場で勝利を確信したドジャースファンは笑顔を浮かべていたが、まさかの展開が待っていた。代打ピダーソンへの３球目が見逃し三振から自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）によってボール判定に覆ると、４球目を中前打とされた。続くカーターに右翼席へ２ランを献上。移籍後初被弾で空気が変わると、２死からヤングに左前打を許す。代走ハガティの二盗で２死二塁となり、ニモを申告敬遠で一、二塁。ここでデュランに左前適時打を浴び、同点に追いつかれた。まさかのセーブ失敗に球場は騒然となった。

ディアスはこの日まで５試合で４セーブ、防御率１・８０と盤石の投球が続いていた。３年総額６９００万ドル（約１０７億円）で新加入した右腕が崩れたが、チームは９回にマンシーがこの日３発目となるサヨナラ本塁打を放ち、ディアスに移籍後初勝利が記録された。