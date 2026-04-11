気象庁によると、今日11日12時04分に桜島(南岳山頂火口)で噴火が発生し、噴煙は火口縁上3400mまで上がりました。やや多量の降灰が予想される範囲内では、傘やマスクなどで防灰対策をして、車は徐行運転を心掛けてください。

今日11日正午頃 桜島で噴火が発生 やや多量の降灰に注意

気象庁によると、今日11日12時04分に桜島(南岳山頂火口)で噴火が発生し、噴煙は火口縁上3400mまで上がりました。火口から南東方向(垂水・鹿屋方向)に火山灰が流され、1時間以内に鹿児島市(桜島)、垂水市ではやや多量の降灰があり、降灰は鹿児島県大崎町まで予想されます。また、火口から南東方向およそ7kmまでの範囲では、小さな噴石が風に流されて降るおそれがあります。





1時間以内に予想される降灰量は各市町村の多いところで次のとおりです。やや多量 鹿児島県:鹿児島市、垂水市少量 鹿児島県:鹿屋市、大崎町やや多量の降灰が予想される範囲内では、傘やマスク等で防灰対策をして、徐行運転を心掛けてください。小さな噴石の落下が予想される範囲内では、屋内や頑丈な屋根の下などに移動してください。※参考 降灰量の階級【多 量】【 1mm以上】火山灰がまきあげられ視界不良となり地面は完全に覆われる【外出を控える】【やや多量】【0.1 - 1mm】火山灰が降っているのが明らかにわかり路面表示は見えにくくなる【注意】【少 量】【0.1mm未満】火山灰が降っているのがようやくわかり地面にうっすら積もる