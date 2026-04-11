通所介護とは？サービス内容や利用条件、費用、利用開始までの流れを解説

通所介護は、自宅で生活する高齢の方が日中に施設へ通い、入浴や食事、機能訓練などのサービスを受けながら、社会的なつながりを保てる介護保険サービスです。介護する家族の負担軽減にもつながるため、多くの方に利用されています。しかし、具体的にどのようなサービスが行われ、どのような条件で利用できるのか、また費用や利用までの手続きはわかりにくい点も少なくないです。この記事は、通所介護の基本的な仕組みからサービス内容、利用までの流れ、費用の目安までを詳しく解説します。

監修作業療法士：

稲木 康平（作業療法士）

通所介護とは

出身大学：金沢大学経歴：回復期病棟で約9年ほど、患者様やご家族様のニーズに合わせたリハビリテーションを実施する。また、数多くの患者様に対して、退院後に快適な生活を過ごされるための自宅の環境調整や、介護サービスの提案、家族指導も行ってきた。資格：作業療法士免許、医療経営士３級

通所介護は、自宅で暮らす高齢の方が日中に施設で介護や支援を受けるサービスです。

通所介護の定義

通所介護とは、要介護状態（要支援1・2の方は総合事業などの類似サービスを利用可能）にある高齢の方が自宅での生活を続けながら、日帰りで介護施設を利用し、必要な介護や機能訓練などを受けることができるサービスです。介護保険制度に基づく居宅サービスの一つで、利用者は日中に施設へ通い、食事や入浴、レクリエーション、機能訓練などの支援を受けます。

これにより、身体機能の維持や認知機能の低下防止が図られるほか、外出や交流の機会が増えることで、生きがいのある生活をサポートします。また、通所介護は利用者本人だけでなく、介護を行う家族にとっても大切な支援です。家族が介護の負担から一時的に離れ、休息や自分の時間を持てることで、在宅介護を継続しやすくなる効果もあります。

参照：

『通所介護（デイサービス）とは』（健康長寿ネット）

『どんなサービスがあるの？ - 通所介護（デイサービス）』（厚生労働省）

通所介護とデイサービスの関係

通所介護とデイサービスは、同じサービスを指す言葉として使われています。介護保険制度上の正式名称が通所介護であり、公的資料やケアプラン、事業所の指定基準などではこの名称が用いられます。

参照：『通所介護(デイサービス)とは？ | ソーシャルインクルージョン事典 | ソーシャルインクルージョンを考えるWebメディア』（済生会）

通所介護の目的

介護が必要になった高齢の方でも、できるだけ長く住み慣れた自宅や地域で自立した生活を続けられる支援です。そのために、入浴や食事、排泄などの日常生活動作を介助しつつ、機能訓練や体操、レクリエーションなどを通して心身機能の維持・向上を図ります。また、定期的に施設へ通うことで外出や他者との交流の機会が増え、閉じこもりや孤立感、認知機能の低下を予防する役割もあります。

さらに、日中を施設で過ごしてもらうことで、家族が仕事や家事、休息の時間を確保しやすくなり、介護負担の軽減にもつながります。このように通所介護は、高齢の方本人の自立支援と家族の介護負担軽減、この二つの目的をあわせ持つ在宅介護サービスです。

参照：『通所介護(デイサービス)とは？ | ソーシャルインクルージョン事典 | ソーシャルインクルージョンを考えるWebメディア』（済生会）

通所介護で受けられるサービスの内容

通所介護では、食事・入浴などの介護や機能訓練、レクリエーションなどのサービスを日帰りで受けられます。

送迎サービス

利用者の方が安心感を持って施設に通えるよう、自宅と事業所の間の移動を支援する役割を担っています。一般的には、リフト付きなどの福祉車両を用いて自宅近くまで迎えに行き、乗り降りの介助を行いながら安全性を重視して送迎します。玄関先までの介助にとどまらず、必要に応じて杖や歩行器の使用を見守ったり、段差の昇降をサポートしたりするなど、一人ひとりの身体状況に合わせた配慮がなされます。また、送迎のときには家族への挨拶や健康状態の確認、連絡事項の共有なども行われるため、体調変化の早期発見や家族との信頼関係づくりにもつながります。

参照：『通所型サービスの手引き』（厚生労働省）

食事・入浴などの日常生活支援

食事や入浴などの日常生活動作に対する支援を通じて、利用者が安心感を持って在宅生活を続けられるようサポートします。施設では管理栄養士などが考えた栄養バランスの整った食事が提供され、必要に応じてきざみ食やミキサー食、糖尿病食などの食事形態・内容の調整も行われます。また、職員が配膳や食事介助を行うことで、むせ込みの予防や安全性を重視した摂食を支えます。入浴は、一般浴槽のほか、手すりやイス、リフト付き浴槽などを備えた設備を活用し、見守りや介助を受けながら安全性を重視して入浴できるよう配慮されます。

リハビリテーション

通所介護では、日常生活のなかで必要な動作を維持・向上させることをめざしたリハビリテーションが行われます。内容は、立ち上がりや歩行、段差昇降、バランス訓練などの基本的な動作練習に加え、筋力や柔軟性を保つための体操やストレッチ、軽い筋力トレーニングなど、無理なく続けられる運動プログラムが中心です。さらに、着替えやトイレ動作、入浴動作など、実際の生活場面を想定した日常生活動作（ADL）の練習や、家事動作を取り入れた訓練を通して、自分でできることを増やしていくことも重視されます。

参照：『通所介護（デイサービス）とは』（健康長寿ネット）

レクリエーションや交流活動

レクリエーションや交流活動を通じて、楽しみながら心身の健康維持をめざします。歌や体操、季節の行事、ゲームなどのプログラムにみんなの参加で、自然と会話が生まれ、ほかの利用者とのつながりが深まりやすいです。また、塗り絵や工作、園芸などの創作活動は、手先や頭を使うことで認知機能の低下予防にも役立ちます。職員も間に入りながら、初めて利用する方や人と話すのが苦手な方でも参加しやすいよう配慮しているため、「家の中にこもりがちだったけれど、通うようになって表情が明るくなった」などの声も少なくありません。このようなレクリエーションや交流活動は、生きがいや役割を感じながら在宅生活を続けていくうえで大切な支えです。

通所介護施設で過ごす一日の流れ

送迎から始まり、健康チェックや食事、入浴、リハビリやレクリエーションを行い、午後におやつや活動後、再び送迎で帰宅します。

半日利用の場合の一般的なスケジュール

半日利用の通所介護は、午前・午後いずれか3～4時間程度のなかで、短時間に必要なサービスが組み込まれたスケジュールで過ごします。一般的な午前利用の場合、まず自宅への送迎から始まり、施設到着後に体温・血圧などの健康チェックを行います。その後、椅子に座っての体操や簡単なリハビリテーション、個別の機能訓練、少人数でのレクリエーションや談話などが続きます。

途中で水分補給やトイレ介助の時間も適宜はさみながら、無理のない範囲で身体を動かし、人との交流を持てるように工夫されています。さいごに、簡単なお茶やおやつの時間をとったうえで、その日の様子を家族へ伝えながら自宅まで送迎し、半日分のプログラムが終了する流れです。

1日利用の一般的なスケジュール

1日利用の通所介護は、朝から夕方まで5～8時間程度を施設で過ごすスケジュールが一般的です。まず朝、送迎車で自宅まで迎えに来てもらい、施設に到着したら体温・血圧などの健康チェックを行います。その後、午前中は入浴や個別の機能訓練、集団体操、レクリエーションなどを組み合わせて過ごし、正午前後に昼食と口腔ケアを行います。昼食後はしばらく休憩をはさみ、午後に再びリハビリテーションやレクリエーション、趣味活動などのプログラムが行われます。その日の活動を終えたらおやつやティータイムを楽しみ、帰り支度と体調の確認をしてから、再度送迎車で自宅まで送り届ける流れです。

通所介護を利用できる対象者と利用方法

要介護認定を受けた方（原則65歳以上）が対象で、ケアマネジャーを通じてケアプランに位置づけることで利用できます。

通所介護を利用できる要介護度

原則として要介護認定で要介護1～5と判定された方が利用できるサービスです。要介護度が高くなるほど心身の状態に応じて必要な介護量が増えるため、通所介護の利用回数や利用時間もケアマネジャーがケアプランのなかで調整します。

一方、要支援1・2の方は従来の介護予防通所介護や、市区町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス（いわゆる介護予防デイサービス、通所型サービスAなど）として利用する形です。いずれの場合も、市区町村で要介護（要支援）認定を受けていることが前提条件となり、自立（非該当）と判定された場合には介護保険による通所介護の対象にはなりません。

参照：

『通所介護（デイサービス）』（独立行政法人福祉医療機構）

『介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の通所型サービスとは』（健康長寿ネット）

通所介護を利用するまでの手続きと流れ

まず、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談し、要介護（または要支援）認定の申請を行います。申請後、自宅への訪問調査や主治医意見書などに基づき審査が行われ、要介護度が決まると、介護保険証と認定結果の通知が届きます。つぎに、担当のケアマネジャー（要支援の方は地域包括支援センターの担当職員）と契約し、心身の状態や生活の様子、家族の状況などを踏まえてケアプラン（介護サービス計画）を作成します。

そのなかで通所介護を利用したい希望を伝え、回数や時間帯、希望する事業所を相談します。候補となる通所介護事業所の見学や体験利用を行い、利用したい事業所が決まったら、事業所と利用契約を結びます。その後、サービス担当者会議などを経て、ケアプランに基づいたスケジュールで通所介護の利用が始まります。

参照：『サービス利用までの流れ | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」』（厚生労働省）

通所介護にかかる費用と自己負担額の目安

通所介護にかかる費用や自己負担額の目安、介護保険の1～3割負担で利用できることや、要介護度や利用時間によって料金が変わります。

基本利用料金と追加でかかる費用

費用は、介護保険が適用される基本利用料金と保険がきかない実費の大きく2種類に分かれます。基本利用料金は、要介護度や利用時間（例：3～4時間未満、4～5時間未満など）、事業所の種類によって決まっており、その1～3割を自己負担します。一般的に1割負担の方であれば、1回あたりの自己負担額はおおよそ数百円～1,000円台程度が目安です。これに加えて、昼食代・おやつ代、日用品（おむつ・ティッシュなど）、レクリエーション材料費、行事や外出イベントの参加費、送迎範囲外の交通費などは介護保険の対象外となり、全額自己負担です。また、個別機能訓練加算や入浴介助加算など、加算が多くつく場合には、その分の自己負担も上乗せされるので、見学や契約のときに基本料金に含まれるものと別途かかる費用の内訳を事前に確認しておくことが大切です。

参照：

『通所介護（デイサービス）』（独立行政法人福祉医療機構）

『通所介護（デイサービス）とは』（健康長寿ネット）

自己負担金額の目安

通所介護の自己負担額は、介護保険が適用されるサービス費用の1～3割と食事など実費分を合わせた金額です。1回あたりの自己負担の目安として、公的介護保険の自己負担が1割の方では、デイサービス1回あたりの利用料はおおよそ1,000～2,000円程度とされています（サービス費用＋食事など実費を含む目安）。介護保険が適用される基本部分だけを見ると、例えば「通常規模型・3時間以上4時間未満」の通所介護では、要介護1で370円、要介護5で588円が1割負担の自己負担額として示されています（地域ごとの区分で1単位10円の場合）。

自己負担割合が2割・3割の方は、上記の金額がおおむね2倍・3倍です。月単位では、要介護1で1割負担の方の居宅サービス全体の支給限度額は16万7,650円（自己負担は1万6,765円）で、2割負担の方の自己負担額は3万3,530円です（16万7,650円 × 0.2）。3割負担の方は5万0,295円です（16万7,650円 × 0.3）。

また、要介護5で1割負担の方の居宅サービス全体の支給限度額は36万2,170円（自己負担額は3万6,217円）です。自己負担割合が2割・3割の方は、この自己負担額がおおむね2倍・3倍です。この枠内で通所介護などを組み合わせて利用します。つまり、自己負担額は、施設規模や要介護度、利用時間などによって変わります。利用料の支払いが困難なときは、軽減制度などがあります。

参照：

『介護報酬の算定構造』（厚生労働省）

『介護保険サービスの量の上限 』（文京区）

『社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度 』（埼玉県）

まとめ

通所介護（デイサービス）は、自宅で暮らす要介護の高齢の方が、日中に施設へ通って食事・入浴などの日常生活支援や機能訓練、レクリエーションなどを受けられる在宅介護サービスです。利用できるのは、原則として介護保険で要介護1～5と認定された方で、要支援の方は市区町村が行う介護予防の通所型サービスとして利用するケースが少なくないです。費用は介護保険が適用される基本利用料金の1～3割に、食費や日用品などの実費が加わります。利用を始めるには、市区町村で要介護認定を受け、ケアマネジャーとケアプランを作成したうえで、希望する通所介護事業所と契約する流れです。

参考文献

『通所介護（デイサービス）とは』（健康長寿ネット）

『どんなサービスがあるの？ - 通所介護（デイサービス）』（厚生労働省）

『通所介護(デイサービス)とは？ | ソーシャルインクルージョン事典 | ソーシャルインクルージョンを考えるWebメディア』（済生会）

『通所型サービスの手引き』（厚生労働省）

『通所介護（デイサービス）とは』（健康長寿ネット）

『通所介護（デイサービス）』（独立行政法人福祉医療機構）

『介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の通所型サービスとは』（健康長寿ネット）

『サービス利用までの流れ | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」』（厚生労働省）

『介護保険サービスの量の上限 』（文京区）

『社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度 』（埼玉県）