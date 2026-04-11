4月15日（水）に大井競馬場で行われる東京スプリント（Jpn3）の出走予定馬が下記の通り発表された。

●第37回東京スプリント（Jpn3）

施行日：4月15日（水）

施行場：大井競馬場

距離：1200m

出走資格：サラブレッド系 4歳以上 選定馬

1着賞金：3000万円

【JBCスプリント】大井所属ファーンヒルが逃げ切りV…初ダートのママコチャは2着

好メンバー揃う

●JRA所属馬

ドラゴンウェルズ（牡4・栗東・藤原英昭）戸崎圭太

ハッピーマン（牡4・栗東・寺島良）坂井瑠星

ママコチャ（牝7・栗東・池江泰寿）川田将雅

ヤマニンアルリフラ（牡5・栗東・斉藤崇史）團野大成

ヤマニンチェルキ（牡4・栗東・中村直也）岩田望来

●地方所属馬

イグザルト（牡7・大井・荒山勝徳）御神本訓史

エンテレケイア（牡8・浦和・小久保智）吉原寛人

ギガース（せん5・船橋・佐藤裕太）本田正重

ザイデルバスト（牡5・船橋・川島正一）本橋孝太

シアージスト（牡7・大井・坂井英光）西啓太

チカッパ（牡5・大井・佐宗応和）矢野貴之

ティントレット（牡5・大井・荒山勝徳）石川倭

ドリームビリーバー（牡7・大井・阪本一栄）藤田凌

ファーンヒル（牡7・大井・荒山勝徳）笹川翼

マックス（せん9・大井・福永敏）野畑凌