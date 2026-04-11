【東京スプリント】ママコチャなどJRA馬は5頭
4月15日（水）に大井競馬場で行われる東京スプリント（Jpn3）の出走予定馬が下記の通り発表された。
●第37回東京スプリント（Jpn3）
施行日：4月15日（水）
施行場：大井競馬場
距離：1200m
出走資格：サラブレッド系 4歳以上 選定馬
1着賞金：3000万円
【JBCスプリント】大井所属ファーンヒルが逃げ切りV…初ダートのママコチャは2着好メンバー揃う
●JRA所属馬
ドラゴンウェルズ（牡4・栗東・藤原英昭）戸崎圭太
ハッピーマン（牡4・栗東・寺島良）坂井瑠星
ママコチャ（牝7・栗東・池江泰寿）川田将雅
ヤマニンアルリフラ（牡5・栗東・斉藤崇史）團野大成
ヤマニンチェルキ（牡4・栗東・中村直也）岩田望来
●地方所属馬
イグザルト（牡7・大井・荒山勝徳）御神本訓史
エンテレケイア（牡8・浦和・小久保智）吉原寛人
ギガース（せん5・船橋・佐藤裕太）本田正重
ザイデルバスト（牡5・船橋・川島正一）本橋孝太
シアージスト（牡7・大井・坂井英光）西啓太
チカッパ（牡5・大井・佐宗応和）矢野貴之
ティントレット（牡5・大井・荒山勝徳）石川倭
ドリームビリーバー（牡7・大井・阪本一栄）藤田凌
ファーンヒル（牡7・大井・荒山勝徳）笹川翼
マックス（せん9・大井・福永敏）野畑凌