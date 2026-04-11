読売テレビ初のラジオ番組、メインパーソナリティーは虎谷温子アナ「本当に人生何があるかわかりません」【コメントあり】
読売テレビは11日からポッドキャスト番組『ヨミ☆ラジ』（毎週土曜 前7：00更新、全8回）を配信した。メインパーソナリティーは虎谷温子アナウンサーが務める。
【写真】『す・またん！』3000回祝福に駆けつけた稲垣吾郎
ラジオ放送を持たない読売テレビにとって“念願のラジオ番組”。2025年9月に16年の歴史に幕を下ろした朝の情報番組『す・またん！』で長らくメインMCを務め、現在は読売テレビアナウンスセンターで管理職として日々勉強中の虎谷アナをメインパーソナリティーとして起用。毎週ゲスト1人を招き、テレビでは聞けない番組の裏話やプライベートなトークなどを繰り広げる。
記念すべき放送初回には、3月30日に放送をスタートさせた読売テレビ16年ぶりの新しい朝番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』でメインMCを務める西山耕平アナが登場。新旧朝番組のメインMCが“ラジオならでは”のトークを展開する。
2週目以降は同じく『テッパン朝ライブ じゅーっと！』でメインMCを務める林マオアナ、中村秀香アナ、そして昨年4月に読売テレビに入社し、この春アナウンサー2年目を迎えた藤岡宗我アナ、増田陽名アナ、吉澤真彩アナらが週替わりで登場予定。
■虎谷温子アナウンサー コメント
「ラジオやりたいんですよねぇ、でも、ytvってラジオないんですよねぇ」とこれまで言い続けてきたのですが、ある日突然、御縁をいただきこの企画が舞い込んできました。本当に、人生何があるかわかりません。
アナウンサー同士でプライベートや仕事のことを話す、というコンテンツは意外と少なく、私自身も楽しみながら、さまざまなアナウンサーの魅力をお伝えできたらと思います。
期間限定ではありますが、どうぞお付き合いください。
【写真】『す・またん！』3000回祝福に駆けつけた稲垣吾郎
ラジオ放送を持たない読売テレビにとって“念願のラジオ番組”。2025年9月に16年の歴史に幕を下ろした朝の情報番組『す・またん！』で長らくメインMCを務め、現在は読売テレビアナウンスセンターで管理職として日々勉強中の虎谷アナをメインパーソナリティーとして起用。毎週ゲスト1人を招き、テレビでは聞けない番組の裏話やプライベートなトークなどを繰り広げる。
2週目以降は同じく『テッパン朝ライブ じゅーっと！』でメインMCを務める林マオアナ、中村秀香アナ、そして昨年4月に読売テレビに入社し、この春アナウンサー2年目を迎えた藤岡宗我アナ、増田陽名アナ、吉澤真彩アナらが週替わりで登場予定。
■虎谷温子アナウンサー コメント
「ラジオやりたいんですよねぇ、でも、ytvってラジオないんですよねぇ」とこれまで言い続けてきたのですが、ある日突然、御縁をいただきこの企画が舞い込んできました。本当に、人生何があるかわかりません。
アナウンサー同士でプライベートや仕事のことを話す、というコンテンツは意外と少なく、私自身も楽しみながら、さまざまなアナウンサーの魅力をお伝えできたらと思います。
期間限定ではありますが、どうぞお付き合いください。