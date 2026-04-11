コメディアン萩本欽一（84）のスタッフによるX（旧ツイッター）が10日までに更新され、萩本と、タレントの高橋真美（58）の2ショットを披露した。

Xでは「今日の欽ちゃん」として「春の来客 高橋真美(たまえ)さんが、『お父さん、化粧がくずれないうちに写真撮りましょ』と一緒にパチリ」とつづられている。

高橋は1982年にテレビ朝日系「欽ちゃんのどこまでやるの!」で、萩本家の3つ子の女の子「たまえ」役に選ばれ人気となった。「のぞみ」の高部知子、「かなえ」の倉沢淳美とともに「わらべ」として「めだかの兄妹」「もしも明日が…。」を発売し大ヒットとなった。

当時はふくよかなイメージだったが、09年には13キロのダイエットに成功し、現在も、自身のブログで体重を「55.4キロ」と報告している。

フォロワーからは「真実ちゃんも痩せたね」「シュッとなりましたね」「今でも交流があるのは嬉しいです」「欽ちゃん大好き！たまえちゃん大好き！」「素晴らしいツーショット」「たまえちゃん美しい」「この親子に癒やされます」などの声が寄せられていた。