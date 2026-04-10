映像も音も、部屋時間をもっと贅沢に！没入感を高めるイチ押し「オーディオ＆ビジュアル機器」5選

＜毎日の気分を上げる新生活グッズ50＞

部屋で過ごす時間は、ただ“くつろぐ”だけのものではありません。映画に没入したり、ライブ映像で気分を上げたり、ゲームの世界に入り込んだり。映像と音の質にこだわることは、もはや贅沢ではなく、日々の暮らしに深い癒やしと活力をチャージするための「自己投資」といえるでしょう。

そんな部屋時間をもっと気持ちよく、もっと濃くしてくれるのが最新のオーディオ＆ビジュアル機器です。さまざまな注目モデルがある中から、いつもの部屋を一瞬で自分だけの特等席へと変え、毎日の満足度を劇的に引き上げてくれる“イチ押し”を紹介していきます。

1.楽しみ方が広がる！ どこにでも映せるポータブルシアター

プロジェクターの魅力は大画面ですが、置き場所に縛られると途端に使わなくなりがち。そこを軽やかに変えてくれそうなのが、アラジンの「アラジン ポカ」（6万9900円）です。持ち運びを前提にしたコンパクト設計で、寝室、リビング、アウトドアなど場所を選ばず映像体験を作りやすいのが特徴。Aladdin Xらしい手軽さをそのままに、“観たい場所で観る”自由度を高めてくれます。

▲HDMI端子を装備しているので、ゲーム機やPCも接続可能。趣味から仕事のプレゼンまで、幅広く頼れる一台です

Harman Kardon製の高音質スピーカーを搭載し、映像だけでなく迫力あるサウンドを同時に楽しめるのも大きな強み。これ1台で、いつもの壁が映画館やゲームスタジアムに変わる体験は、新生活の楽しみを大きく広げてくれること間違いなしです

▲画像や動画の再生のほか、アウトドアでの交流にぴったりな定番ゲームアプリなども搭載。さまざまなシーンで重宝します

映像を楽しむ場所が固定されず、壁ひとつあれば気軽に特等席を作れるのが◎。コンパクトで動かしやすく、設置の仕方も自由なので屋内外を問わずに楽しめます。

>>Aladdin X

2.‟音”が動けば、没入感はもっと深くなる！分離型だから叶う理想のホームシアター

プロジェクター選びにおいて、映像の美しさと同じくらい重要なのが“音”の臨場感です。アンカー・ジャパンの「Soundcore Nebula P1」（14万9900円）は、世界で初めて（2026年1月時点、自社調べ）着脱式デュアルスピーカーを搭載した画期的なホームシアターシステム。2つのワイヤレススピーカーを投影面の左右に配置すれば、映像の動きと音がリンクし、画面の外側まで音が広がるような圧倒的な没入感に心躍ること間違いなし！

▲最大180インチの大画面投影に対応。650ANSIルーメンの明るさとフルHDの高解像度により、照明を少し落とすだけで細部まで鮮明な映像を楽しめます

内蔵ジンバル採用により、最大130°まで垂直方向の角度調整が可能。天井にも投影できるため、寝室でのリラックスタイムにも最適です。映像を楽しむ場所をリビングから寝室、あるいは自由な角度へと広げて、新しい暮らしの楽しみ方を見つけてみてはいかがでしょうか。

▲フレーム補間技術“MEMC”を搭載。スポーツ観戦やアクション映画など動きの速いシーンでも、ブレを抑えた滑らかな映像をストレスなく堪能できます

プロジェクター選びで差が出るのは、映像の美しさ以上に“音の臨場感”かもしれません。このモデルはスピーカーを分けて置けるため、映画やライブの臨場感を作りやすく、部屋時間の濃さを一段上げてくれそうです

>>ANKER

3.壁際すっきりで100型級へ！超短焦点で大画面をもっと身近に

大画面に憧れても、プロジェクターを置く距離が取れずにあきらめることは少なくありません。そんな悩みに応えるのが、JMGOの「O2S Ultra 4K」（価格：49万9180円）です。壁際わずか約15cmで100インチ級の投写が狙える超短焦点設計を採用し、限られた空間でも迫力ある視聴環境を作りやすいのが最大の魅力。3色レーザー光源、4K、Dolby Vision対応など、画質面でもしっかり本格派です。

▲駆動音を抑えた静音設計。静かなシーンの繊細な音も、ファンの音に邪魔されることなく細部まで聞き取れるのも嬉しい配慮です

大画面環境は欲しいけれど、部屋の景色や動線は崩したくない。そんな人にしっくりくる1台で、リビングをすっきり保ちながら映像体験を底上げできます。

▲独自のレーザー光源が、驚くほど鮮やかでリアルな色彩を再現。映画の世界に吸い込まれるような没入感を体験できます

くつろぎやすさと、部屋の見た目のすっきり感はどちらも大事。スペースを大きく取らずに大画面を狙えるから、家具配置に無理せず、今の生活の延長でシアター環境を作りやすいのが魅力です

>>JMGO

4.着脱式リアスピーカーで“本物の後ろ”がくる！ サラウンド感を手軽に強化

サウンドバーは設置がラクな反面、音が前方にまとまりやすく、後ろから包まれるような臨場感までは出しにくいこともあります。その物足りなさを解消してくれそうなのが、JBLの「JBL Bar 800MK2」（11万円）です。左右両端が着脱式のワイヤレススピーカーになっており、視聴時だけ背後に置けば、リアチャンネルを加えたサラウンド環境を手軽に構築できるのがポイント。

さらに25cm径のワイヤレスサブウーファーを備え、Dolby AtmosとDTS Virtual:Xにも対応し、映画やライブ映像で、音に包まれる感覚をぐっと高めてくれます。

▲バー本体、サブウーファー、着脱式リアスピーカーを同梱。置くだけで映画館の立体音響が完成する、まさに圧巻のセット内容です

また、Bluetooth接続で音楽スピーカーとしても優秀で、スマートフォンからお気に入りの楽曲を高音質で再生できるのも嬉しいポイント。自宅にいながらにして物語の中に飛び込むような臨場感は、一度味わえば手放せないこと間違いなしです。

▲専用アプリを使えば、低音や高音のバランスを自分好みに変更。自分だけの“最高の音”をカスタマイズして楽しめます

ライブ映像や映画で没入感を得るのは、立体感のある“後ろから来る音”。このモデルは着脱式で設置のハードルが低いので、初めの1台にもぴったりといえます。

>>JBL

5.テレビの場所は“自由”！アンテナ線に縛られない新しい視聴スタイル

テレビの配置はアンテナ線の場所で決まる、という固定観念を打ち破るのがパナソニック「レイアウトフリーテレビ TH-43LF2」（20万9880円）です。チューナー部からモニターへ、映像をワイヤレスで送信。アンテナ線をつなぐのはチューナー部なので、モニターは電源コードをつなぐだけで家中好きな場所で配置が可能です。キャスター付きのスタンドで、食事中はダイニング、就寝前は寝室、さらには在宅ワークのサブモニターとして、生活シーンに合わせて自在に移動させられます。

▲チューナー部からモニターへ映像をワイヤレスで送信。アンテナ線を気にせず自由にテレビを移動できるのは想像以上に便利です

スッキリとした配線で部屋の美観を損なわないだけでなく、掃除の際も楽に移動できる実用性が秀逸。録画機能やネット動画サービスも完備しており、これ一台でテレビの楽しみ方が大きく広がります。空間の制約から解放される“自由なテレビ”の利便性を、ぜひその暮らしの中で体験してみてください。

▲チューナーにHDD（2TB）が内蔵され、2番組同時録画にも対応。HDMI入力も備え、ゲームなどの接続機器の映像や音声をモニターにワイヤレス伝送可能です

必要な場所へ連れて行けるテレビなら、どこに置くかで悩まずに済むからアレンジ自在。引っ越したばかりで、部屋ごとの役割がまだ固まりきっていない時期ほど、この自由さは効いてきそうです

>>パナソニック「レイアウトフリーテレビ TH-43LF2」

>>【新生活グッズ50】

＜文／GoodsPress編集部＞

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