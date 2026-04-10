元NHKのエース、和久田麻由子（37）が10日、日本テレビの情報番組「news every.」（月〜金曜後3・50）に生出演し、新報道番組のメインキャスターに就任することを報告した。同日、東京・汐留の日本テレビで行われた同局土曜午後10時枠の新報道番組の制作発表会見に出席。新番組のタイトルは「追跡取材 news LOG」で初回は25日となる。

ともにMCを務める同局の森圭介アナウンサーとスタジオに登場。日本テレビには「初めて足を踏み入れました」と明かし、「みなさん活気があって明るい印象です。窓が大きくて、廊下が明るいのに衝撃を受けました」とNHKの社屋との違いを語った。

新番組のタイトルも披露され、「ニュースの真相の裏側にある体温まで感じていただける番組を目指したいと思います」と意気込んだ。

また、“和久田ログ”として自宅の冷凍庫の写真を公開。ビニール袋が並ぶリアルな写真に、森アナから「もうちょっとなかったんですか」と突っ込まれた。

2児の母でもある和久田アナは「子育てと仕事に奮闘する毎日なんですが、どうしても時間がない時は事前に作っておいたおかずのストックを解凍して、子供たちに食べさせるということもありまして」と説明。「野菜を大量にみじん切りして入れた子供用のキーマカレーと卵焼きを包んだ（もの）。なんとか毎日乗り切っています」と笑った。

これに共感したのが、「news every.」メインキャスターで自身も2児を育てる同局・鈴江奈々アナ。「奮闘がここに凝縮してる感じがします。ものすごく奇麗な冷凍庫なので、ちゃんとしてると思う反面、（ビニール袋を）ザっと結んでいるところに忙しさも感じて、ホッとしました」と語った。

和久田アナが「共感していただけて、うれしいです」と笑みをこぼすと、森アナは「2人似てるとこあるよね〜」と2人が似ていることを明かしていた。