ぷっくりキラキラ、“みずあめ”新ステッカー サンリオキャラクター5種デザイン発売
東洋ケースは、ぷっくりとした立体感と透明感がかわいいクリアステッカー「サンリオキャラクターズのみずあめステッカー」を発売した。全部で5種類。
【画像】「サンリオキャラクターズ みずあめステッカー」特徴とラインナップ
“ぷっくりキラキラ”のデザインで、まるでみずあめのような立体感と透明感が特徴。貼ってもきれいに剥がして貼り直しできる素材で、スマホケースやガラスなどにも使用できる。
ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンの人気キャラクターが登場し、スマホケースやシール帳、鏡、文具など様々なアイテムを、かわいくデコレーションできる。
1セット693円（税込）。5種類の「コンプリートセット」は3465円（税込）。
【画像】「サンリオキャラクターズ みずあめステッカー」特徴とラインナップ
“ぷっくりキラキラ”のデザインで、まるでみずあめのような立体感と透明感が特徴。貼ってもきれいに剥がして貼り直しできる素材で、スマホケースやガラスなどにも使用できる。
ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンの人気キャラクターが登場し、スマホケースやシール帳、鏡、文具など様々なアイテムを、かわいくデコレーションできる。
1セット693円（税込）。5種類の「コンプリートセット」は3465円（税込）。