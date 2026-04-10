「サンリオキャラクターズ　みずあめステッカー」（画像は東洋ケース提供）

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　東洋ケースは、ぷっくりとした立体感と透明感がかわいいクリアステッカー「サンリオキャラクターズのみずあめステッカー」を発売した。全部で5種類。

【画像】「サンリオキャラクターズ　みずあめステッカー」特徴とラインナップ

　“ぷっくりキラキラ”のデザインで、まるでみずあめのような立体感と透明感が特徴。貼ってもきれいに剥がして貼り直しできる素材で、スマホケースやガラスなどにも使用できる。

ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンの人気キャラクターが登場し、スマホケースやシール帳、鏡、文具など様々なアイテムを、かわいくデコレーションできる。

　1セット693円（税込）。5種類の「コンプリートセット」は3465円（税込）。