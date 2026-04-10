【父「土下座しろ！」の10年後】「ご無沙汰しています…」6年ぶりの再会！＜第9話＞#4コマ母道場
10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。
第9話 「お母さん」になったアカリ
【編集部コメント】
アカリさんは何やら覚悟を決めているようです。でもきっと、ヒデキさんにもミサトさんにも、アカリさんが何に対して「覚悟」しているのかなんてわからないのでしょうね。ケンゴさんがアカリさんを心配している様子から、おそらくアカリさんの家庭の事情をすべて知った上での結婚だったのでしょう。娘さんに優しく微笑むアカリさん。その顔はすっかり「お母さん」であり、両親にとっては初めて見る顔だったのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第9話 「お母さん」になったアカリ
【編集部コメント】
アカリさんは何やら覚悟を決めているようです。でもきっと、ヒデキさんにもミサトさんにも、アカリさんが何に対して「覚悟」しているのかなんてわからないのでしょうね。ケンゴさんがアカリさんを心配している様子から、おそらくアカリさんの家庭の事情をすべて知った上での結婚だったのでしょう。娘さんに優しく微笑むアカリさん。その顔はすっかり「お母さん」であり、両親にとっては初めて見る顔だったのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと