益若つばさ「朝の4時まで」息子のホワイトデーお返し作りをお手伝い アイシングクッキーに絶賛の声「もらった子羨ましい」「完成度高すぎ」
【モデルプレス＝2026/04/10】タレントの益若つばさが4月8日、自身のInstagramを更新。息子のホワイトデーのクッキー作りショットを公開した。
【写真】40歳レジェンドモデル「完成度高すぎ」息子が朝4時までかけて作ったアイシングクッキー
益若は「少し前のお話。息子が『ホワイトデーに手作りのアイシングクッキー作りたい』とのことで、ママは助手したよ」とつづり、息子とホワイトデーのクッキー作りに挑戦したことを投稿。「『手作りってこんなに大変なんだね」って実感してた でも、丁寧に愛情かけたものって美味しいよね 朝の4時まで2人で頑張りました」とも記し、目元をスタンプで隠した状態の息子が完成したクッキーを持った姿やアイシングをしているショットを公開している。また「先生に私が教わって認定講師の資格取りました」とアイシングクッキー講師の資格を持っていることもコメントしている。
この投稿にファンからは「目元が隠されててもイケメンなのわかる」「モテる男は違うね」「手作りはすごすぎる」「口元親子そっくり」「もらった子羨ましい」「完成度高すぎ」などといった声が寄せられている。
益若は2007年、モデルとして活動していた梅田直樹と結婚し、2008年に息子を出産。2013年に離婚してからはシングルマザーとして息子を育てている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳レジェンドモデル「完成度高すぎ」息子が朝4時までかけて作ったアイシングクッキー
◆益若つばさ、息子とクッキー作り
益若は「少し前のお話。息子が『ホワイトデーに手作りのアイシングクッキー作りたい』とのことで、ママは助手したよ」とつづり、息子とホワイトデーのクッキー作りに挑戦したことを投稿。「『手作りってこんなに大変なんだね」って実感してた でも、丁寧に愛情かけたものって美味しいよね 朝の4時まで2人で頑張りました」とも記し、目元をスタンプで隠した状態の息子が完成したクッキーを持った姿やアイシングをしているショットを公開している。また「先生に私が教わって認定講師の資格取りました」とアイシングクッキー講師の資格を持っていることもコメントしている。
◆益若つばさの投稿が話題
この投稿にファンからは「目元が隠されててもイケメンなのわかる」「モテる男は違うね」「手作りはすごすぎる」「口元親子そっくり」「もらった子羨ましい」「完成度高すぎ」などといった声が寄せられている。
益若は2007年、モデルとして活動していた梅田直樹と結婚し、2008年に息子を出産。2013年に離婚してからはシングルマザーとして息子を育てている。（modelpress編集部）
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