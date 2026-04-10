スシロー、5月に「全663店舗」で2日間の一斉休業 働きやすさ向上へ8年目の取り組み
回転寿司チェーン「スシロー」が、日本国内の全店舗で5月12日と13日の2日間、一斉休業を実施する。従業員の働きやすい環境づくりを目的とした取り組みで、2019年から続き今年で8年目となる。
【画像】スシロー展開グループ、「天ぷら定食」新店舗
今回の一斉休業は、従業員やその家族から高い反響があったことを受け、継続して実施されるもの。対象となるのは、あきんどスシローが運営する国内全663店舗となる。
同社は人的資本経営の推進の一環として、「働きやすい環境づくり」に注力しており、その象徴的な施策の1つがこの一斉休業だとしている。
なお、「スシロー To Go」や「京樽・スシロー」といった持ち帰り専門店は通常通り営業。また、宮崎新別府店と南越谷店についてはリニューアルに伴い休業期間が異なるとしている。
利用者に対しては不便をかけるとしながらも、同社は理解を求めており、今後も従業員の環境改善に取り組む姿勢を示している。
【画像】スシロー展開グループ、「天ぷら定食」新店舗
今回の一斉休業は、従業員やその家族から高い反響があったことを受け、継続して実施されるもの。対象となるのは、あきんどスシローが運営する国内全663店舗となる。
同社は人的資本経営の推進の一環として、「働きやすい環境づくり」に注力しており、その象徴的な施策の1つがこの一斉休業だとしている。
なお、「スシロー To Go」や「京樽・スシロー」といった持ち帰り専門店は通常通り営業。また、宮崎新別府店と南越谷店についてはリニューアルに伴い休業期間が異なるとしている。
利用者に対しては不便をかけるとしながらも、同社は理解を求めており、今後も従業員の環境改善に取り組む姿勢を示している。