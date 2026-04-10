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【終点探訪シリーズ】謎多き都会のローカル線！鶴見線の終着駅「扇町」で工場地帯の魅力に迫る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ヅカ -新たな視点のディープ観光」が、「【都会の謎ローカル線】鶴見線の終点はどんなところなのか【扇町駅】」を公開しました。動画では、都会からわずか10分でアクセスできるという、ディープな魅力に溢れた鶴見線の終点・扇町駅とその周辺の見どころを紹介しています。



冒頭、JR東日本の鶴見駅から鶴見線に乗り込むヅカさん。「都会からわずか10分でやってこれる、廃墟感あふれる工業地帯。そのディープな魅力を探訪していきます」とその魅力を語り、3つある終点のうちの一つ「扇町駅」へと向かいます。途中の車窓からは本山駅の跡地が見え、都会の中のローカル線らしい独特の雰囲気が漂います。



到着した扇町駅は無人駅で、ホームの先には貨物用の線路が数多く並んでいます。駅を出るとサビついたアーチがあり、なぜか日本庭園風の小さな池が出迎えます。この光景に「わざわざ石橋や灯籠まで立てて、これは誰かの趣味なのでしょうか」と思わずコメントしました。



さらに、隣の昭和駅方面へ向かって歩くと、川崎大空襲の追悼のために建てられた「身代わり地蔵尊」や、道路に完全に埋め込まれたかつての線路跡、役目を終えてサビついた踏切など、歴史を感じさせる遺構が点在しています。ヅカさんは埋められた線路を見つめ、「ここを列車が走ることはもうないでしょう」と感慨深げに語りました。



休日のちょっとした探検や、都会の喧騒から離れて非日常を味わいたい時の候補として、鶴見線の終点探訪に出かけてみてはいかがでしょうか。