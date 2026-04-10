ほとんどの県立高校で9日入学式が行われ、新入生が新たな学校生活の第一歩を踏み出しました。

県内でも高校の制服の在り方に変化がある中、2026年度から男女ともに着用できるブレザーを採用した学校もありました。

大分舞鶴高校

◆新入生代表 岡田和之さん

「生徒としての本分を自覚し、自己の夢の実現を目指して、学力の向上と心身の鍛錬に最善の努力を尽くします」

大分市の大分舞鶴高校です。9日、320人の新入生が入学。

それぞれが真新しい制服を身をまとって、高校生活の第一歩を踏み出しました。

こちらの高校の制服はこれまで男子は「学ラン」、女子は「セーラー服」でしたが、2026年度から「第三の制服」を採用。

それが男女ともに着用できる「ブレザー」です。

大分舞鶴高校

◆ブレザーを選択した男子生徒

「中学校が学ランだったので、高校はブレザーにしようかなと思ってブレザーを選んだ」

◆ブレザーを選択した女子生徒

「中学校から標準服に変わってたのでそのまま同じ形がいいかと思った」

◆学ランを選択した男子生徒

「学ランの方がかっこいいかなと思った」

学ランとセーラー服もこれまで通り着用できます。

新入生は10日、オリエンテーションやテストを受け、来週から本格的な授業に臨みます。