無残に破られた袋から、床一面に散乱したパスタ。そんな日常に起こった「事件」をきっかけに投稿された、6匹の猫と暮らす飼い主さんによる、犯人ならぬ「“犯猫”当てクイズ」がXで大きな注目を集めている。



【写真】犯人は「破壊神」白ちゃんでした

話題となっているのは、まるで指名手配写真のように、6匹の猫たちの顔が並んでいる写真。この可愛い猫ちゃんたちの中に、イタズラを尽くした犯猫がいるとのこと。どの顔の猫ちゃんがイタズラをしそうなのか…？予想合戦は白熱し、投稿には4.1万いいねを獲得し、700件以上のリプライを集めた。一体犯猫はどの子だったのか…？投稿主のキムチ母さん（@fukuroupiyopiyo）に話を聞いた。



――写真の並べ方も独特で、より「事件性」を感じさせますね。



キムチ母：「この澄ました顔をした中に犯人がいる……」というギャップを感じてもらいたくて、指名手配写真や卒業アルバムのように、みんなが正面を向いて真面目な顔をしている写真を選びました（笑）。



――気になる犯猫はどの子だったのでしょうか？



キムチ母：右側中段の白猫「白ちゃん」です！ 見た目はオッドアイで神秘的、おっとりした美少女風なのですが、実は一番の破壊神なんです（笑）。高いところにあるものを落としたり、袋を破いたりと、そのギャップに毎日振り回されています。



――白ちゃんは、いたずらの常習犯なんですか？



キムチ母：我が家には6匹以上の猫がいますが、基本的にはみんな甘えん坊。いたずらに関してはシロちゃんが頭一つ抜けてプロフェッショナルですね。



――リプライが700件以上も集まる大反響となりました。



飼い主：まさかこれほど多くの方に予想合戦に参加していただけるとは思わず、驚きと感謝でいっぱいです！



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リプライには「どの子も確信犯の顔をしている」「毛色が怪しい」などの鋭い考察や「どの子が正解でも許せてしまう」などの温かいコメントが寄せられた。神秘的な美少女という表の顔を持ちながら、裏では「破壊神」として活動する白ちゃん。「パスタ事件」は、多くの人を笑顔にする温かな話題となった。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）