「憧れと、雨で暇だったので息子と2人で開催しました（笑）」



【写真】自宅保育ママ、ユーモアあふれる1歳息子の記念写真

そんな一言とともに投稿された、“じたくほいく式”の写真がThreadsで話題を集めています。保育園の入園式に憧れたというママが考えた、ユニークで愛らしい発想に「素敵です！我が家もやろうかな」「自宅保育、羨ましいです♡」と多くの反響が寄せられています。



写真に写っているのは、1歳の男の子。鮮やかなグリーンのスーツに身を包み、心なしか緊張した面持ちで、手に持ったお菓子を口元にそっと持っていくところを捉えた1枚です。



背景の壁には、縦書きの大きな白紙に『令和八年度も じたくほいく式』と書かれています。『令和八年度』の後に『も』の一文字が添えられているところもユニーク。



そして足元に目を向けると、男の子は裸足です。正装ではあるものの、ちゃっかり裸足なところに、自宅感が出ていますね！投稿したママ（@fkzwgm）に話を聞きました。



ーー『自宅保育式』を開催しようと思ったきっかけは？



「SNSで、ママ友の投稿やタイムラインに『入園式』がたくさん流れてきて、とても羨ましいなと思いました。その日は雨で、今日は何をしようかな〜と考えていたところ、自宅で息子と2人、『入園式』ならぬ『自宅保育式』を開催しようと思いつきました（笑）」



ーー『自宅保育式』の様子について教えてください。



「写真を撮影した後に、席に着いてお祝いのおやつを一緒に食べました」



ーー本当の入園式のようなグリーンのスーツも話題になりましたね。



「もともとは結婚式参列のために購入していたものです。一度着用しましたが、しばらく知人の結婚式参列の予定もなく、このままサイズアウトしてしまうのはもったいないと思い、ここぞとばかりに着せました（笑）」



ーーSNSの反響についていかがですか？



「こんなにも反響があると思わず、たくさんのいいねやコメントにとにかく驚きました。と同時に、称賛いただけたことに喜びを感じました。



『私もやりたい！』など、同じ自宅保育の方が多くいらしたこともうれしく感じました」



ーー自宅ではお子さんとどのように過ごしていますか？



「基本的に午前中は毎日児童館や遊び場に連れて行き、お昼寝後は公園に行っています。



保育園や幼稚園に通っている子は、園で多くのことを学んだり、お友達と遊んだりしていると思います。ですので、息子にも私だけじゃなく、児童館で同年代の子と関わったり、場所も自宅だけではなく公園で遊んだりと、いろいろな経験をさせてあげられるように過ごしています。



そして、今しかないこの時間を写真や動画に収めて、息子との思い出をたくさん作っています」



投稿には、200件を超えるコメントが寄せられました。



「令和8年度“も”にセンスを感じます♡」

「すごく素敵です！我が家も『じたくほいく式』開こうかしら（笑）」

「靴下を履いていないところが、『じたくほいく式』の正装みがあって、とてもいい」

「息子さん、カメラ目線じゃないのもまた良い」

「我が家もやらせていただきます！！！（笑）」



Instagram（@fkzwgm）やThreads（@fkzwgm）では、まもなく2歳を迎える男の子のママとの楽しい時間や、愛らしい成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）