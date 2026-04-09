川崎F、38歳FW小林悠の負傷を発表…左ヒラメ筋肉離れと診断

川崎フロンターレは9日、FW小林悠の負傷について発表した。



発表によると、小林は今月5日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第9節の浦和レッズ戦で負傷。検査を受けた結果、左ヒラメ筋肉離れと診断されたという。なお、離脱期間は明らかになっていない。



現在38歳の小林は2010年に川崎Fに加入して以降、同クラブ一筋でプレーし、2017年にはJ1得点王と最優秀選手賞に輝くなど、キャリア通算では531試合出場で184ゴールを記録。明治安田J1百年構想リーグではここまで2試合に途中出場し、浦和戦ではベンチ入りメンバーに入っていたものの、直前でメンバーから外れる事態となっていた。