「堂本光一」のアドバイスのおかげ？『timelesz』篠塚大輝がドラマで見せた演技力に絶賛の声

『timelesz』篠塚の演技力に称賛の声が

STARTO ENTERTAINMENTが送る縦型ショートドラマ『エスドラ』の第１弾作品で、『DOMOTO』の堂本光一（47）が主演を務める「記憶買収人」の配信が４月１日にスタートした。

「ep1 消えた夜」には『timelesz』の篠塚大輝（23）がゲスト出演。その熱演ぶりを受け、YouTubeチャンネル『エスドラ』のコメント欄が賑わっている。

今回、篠塚が演じたのは人生に行き詰まっている就職活動中の大学生・小田悟。「記憶買収人」を名乗る謎の男・クロノ（堂本）と出会い、過去のつらい記憶を手放したまでは良かったものの、次第に恐ろしい現実に直面していく……というストーリーだ。

篠塚といえば、timeleszの新メンバーオーディション番組『timelesz project -AUDITION-』（Netflixで配信）を経て、一般応募からtimeleszに加入。’25年２月にグループ入りした後、同年４月25日放送の『真夜中の社内恋愛』（日本テレビ系）にて、同じく新メンバーの橋本将生（26）とともにドラマ初出演＆初主演を果たした。

「『真夜中の社内恋愛』はバラエティ番組内のミニドラマのような構成でしたが、『エスドラ』ではこの時よりも長尺の演技に挑戦しています。『ep1 消えた夜』の主役であり、篠塚はほぼ出ずっぱりという内容でした。

篠塚同様に一般枠から選ばれた新メンバー・橋本＆猪俣周杜（24）は、過去にボーイズグループでの活動を経験しています。篠塚の場合は２人とは違い、芸能歴がない現役大学生でしたが、『エスドラ』で約１年前まで素人だったとは思えない演技を見せています」（芸能ライター）

関西出身の篠塚は標準語で台詞を発しているが、「堂本光一主演『記憶買収人』ep1 消えた夜」のコメント欄やSNSでは、

<篠塚くん、演技はほぼ未経験なはずだけど、表情が豊かで目を惹いた。俳優が向いていると思うし、これからが楽しみ>

<篠塚、怯える演技も調子に乗る演技も良かった。あと、標準語がきれいだった>

<しの、大根役者だったらズコーってコケる用意をしていたのに、マジで未来が見える演技をしていて最高だった！>

<篠塚くん、演技どうかなって思っていたけど、いい役者になりそう！ ドラマ自体も面白かった！>

と、絶賛の声が相次いでいる。再生回数は４月３日時点で27万台を超えており、『エスドラ』の第１弾作品とあって、注目度も高いようだ。

篠塚が堂本からもらったアドバイスとは

「堂本は『日経エンタテインメント！』（日経BP社、３月４日発売号）の自身の連載の中で、篠塚とのドラマ共演について言及しています。

『俺が助言できることは何もないけど、監督の要求に対して〈つまりこういうことを言ってるんじゃない？〉みたいな“通訳”は多少。あと演技に慣れてないと呼吸を止めちゃいがちだから、息吸えよ！ とは言いました（笑）』と、アドバイスを送ったことを明かしていました。

篠塚にとっては事務所の大先輩とお芝居をすることはもちろん、１話目の主人公に大抜擢というプレッシャーもあったはず。しかし、ひとまず視聴者からの評判は上々でした」（前出・同）

篠塚に関しては、初のラジオレギュラー『…＆シノ！from timelesz』（TBSラジオ）が４月４日にスタート。

３月29日にはお笑いコンビ『チョコレートプラネット』、timeleszメンバーの原嘉孝（30）とMCを務める特番『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』（TBS系）が放送され、4月から深夜枠でレギュラー化されることが発表されたばかり。グループの仕事だけでなく、個人の活動も絶好調だ。

なお、同期の猪俣と橋本はすでに連続ドラマを経験済み。橋本は去年10月期のドラマ『ひと夏の共犯者』（テレビ東京）で、連ドラ初主演。

猪俣も、同クールの『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系）にレギュラー出演していた。今回の『エスドラ』をきっかけに、今後は篠塚の連ドラ出演に期待が持てるかも？