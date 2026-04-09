お笑いコンビ・大自然、解散発表「様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断」発表前日に「水ダウ」人気企画出演
【モデルプレス＝2026/04/09】お笑いコンビ・大自然（ロジャー・しんちゃん）のロジャー（38）が2026年4月9日、自身のInstagramを更新。解散することを発表した。
【写真】解散発表した人気お笑いコンビ、発表前日に「水ダウ」で活躍する姿
ロジャーは「この度、大自然は解散することとなりました」と報告。「様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です」とし「しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。これまで10年間、本当にありがとうございました」と相方のしんちゃんをはじめ、ファンや関係者に感謝した。
また、コンビとして最後に出演する舞台は、同月12日に東京都・ルミネtheよしもとにて開催される「劇団前野の500円ミュージカル 〜小さい、人魚姫のん〜」だと説明し「諸事情により解散発表から最後の舞台までの期間が短くなってしまい大変不親切な形になってしまいましたこと重ねてお詫び申し上げます」と謝罪。なお、芸人としての活動は続けると伝えている。
ボケ担当のしんちゃん、ツッコミ担当のロジャーからなる大自然は、2015年に結成。翌2016年に「第37回ABCお笑いグランプリ」（朝日放送）で準優勝したほか、2017年には漫才頂上決戦「M-1グランプリ」（テレビ朝日系）準決勝進出、2018年に、コントの祭典「キングオブコント」（TBS系）にて準決勝進出を果たしていた。また、「有吉の壁」（日本テレビ系／毎週水曜よる7時〜）などの人気番組に出演。2026年4月8日放送の「水曜日のダウンタウン」（TBS系／毎週水曜よる10時〜）では人気企画「寿司合戦チャンピオントーナメント」にて初代チャンピオンとして登場し、注目を集めていた。（modelpress編集部）
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◆大自然、解散発表
ロジャーは「この度、大自然は解散することとなりました」と報告。「様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です」とし「しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。これまで10年間、本当にありがとうございました」と相方のしんちゃんをはじめ、ファンや関係者に感謝した。
◆解散発表前日に「水ダウ」出演・大自然って？
ボケ担当のしんちゃん、ツッコミ担当のロジャーからなる大自然は、2015年に結成。翌2016年に「第37回ABCお笑いグランプリ」（朝日放送）で準優勝したほか、2017年には漫才頂上決戦「M-1グランプリ」（テレビ朝日系）準決勝進出、2018年に、コントの祭典「キングオブコント」（TBS系）にて準決勝進出を果たしていた。また、「有吉の壁」（日本テレビ系／毎週水曜よる7時〜）などの人気番組に出演。2026年4月8日放送の「水曜日のダウンタウン」（TBS系／毎週水曜よる10時〜）では人気企画「寿司合戦チャンピオントーナメント」にて初代チャンピオンとして登場し、注目を集めていた。（modelpress編集部）
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